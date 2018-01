Dveletna princesa je šla v vrtec

Znana sta po modernem pristopu k starševstvu, otrokoma vedno prisluhneta in skrbita, da imata običajno otroštvo, a sta po drugi strani princ William in Kate tudi zelo tradicionalna, če sklepamo po fotografijah z uradnih obveznosti. William vedno skrbi za princa Georgea, Kate pa za princeso Charlotte. Tako so se postavili tudi na uradni božični voščilnici, sin pred očetom, hči pred materjo. Tega nikakor ne gre pripisati naključju, pravijo poznavalci, vse je povezano z dejstvom, da bo George nekoč postal kralj. Očete navadno povezujemo z disciplino, tudi kaznovanjem, zaščito in preskrbovanjem družine, pravijo poznavalci, torej ni neobičajno videti očeta, ki pri sinu vzpostavlja temelje bodoče vloge kot moža in očeta. Nekateri pravijo celo, da je to dokaz, da sta William in Kate instinktivna in ljubeča oče in mati. Ne gre le za to, da sta tradicionalna, ampak tudi za pomembnost vezi, ki se ustvarja med očetom in sinom ter materjo in hčerjo, še pravijo strokovnjaki za vzgojo: »Otroci se pogosto zgledujejo po roditelju, ki jim je podoben.« In še: »Zanimivo bo videti spremembe, ko se bo rodil tretji otrok.«

Dveletna princeska obiskuje vrtec v Kensingtonu, kjer prisegajo na lepo vedenje.

George je jeseni zakorakal v pripravljalnico na šolo, te dni pa je vrata vrtca prvikrat prestopila tudi njegova sestra. Obiskovati je začela vrtec Willcocks v Kensingtonu, nedaleč od domače Kenstingtonske palače, odgovorni pa so princa in njegovo ženo prosili, naj ostaneta na igralni urici s svojo dveletnico, da ji bo laže. Tudi kraljevi se pač v vrtec uvajajo kot številni drugi otroci, tudi slovenski. Postopoma, da se otrok navadi na nove obraze in kopico vrstnikov. Hčeri sta se menda pridružila le za nekaj ur, potem pa sta jo za nekaj ur prepustila varnim in izkušenim rokam vzgojiteljic. A prav daleč nista bila, za vsak primer, če bi princeska res težko prenesla ločitev od staršev.

Ravnateljica vrtca je Lavinia Taylor, vzgojiteljice so vse ženske, otoški mediji so ga nekoč opisali kot enega najboljših vrtcev. Odličnost je kajpak povezana s stroški: 3050 funtov na leto, cena je za dopoldansko varstvo, za popoldansko je treba doplačati 1800 funtov, ali drugače: za celodnevno varstvo je treba odšteti 14.500 funtov (približno 16.300 evrov) na leto. Iz vrtca so sporočili, da so navdušeni, ker so princesko zaupali v varstvo prav njim.