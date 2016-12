Dve leti hrepenela po otroku, zdaj noseča

Čas pri resnični ljubezni ne igra nikakršne vloge. Ko veš, preprosto veš, ne oziraš se na to, kako dolgo poznaš človeka, ki ti je ukradel srce. Amanda Seyfried ter Thomas Sadoski sta živ dokaz za to. Kupidova puščica ju je namreč zadela šele letošnjo pomlad, na začetku jeseni pa se je na lepotičkini roki že zasvetlikal zaročni prstan. A za mlada zaljubljenca še ni konec srečnih novic, saj ju bo že kmalu obiskala štorklja.



Mični blondinki in desetletje starejšemu Thomasu so se poti prvič križale že leta 2015, ko ju je igralska strast povezala na broadwayskih gledaliških deskah. Toda Amando so takrat še vedno povezovala čustva do stanovskega kolega Justina Longa, ki jih je gojila že skoraj tri leta, Thomas pa je bil še vedno zvezan s Kimberly Hope, s katero sta osem let poprej stopila pred oltar. A v par kratkih mesecih se očitno lahko vse obrne na glavo. Zvezdnica je namreč še tistega leta končala triletno razmerje z Longom, v izteku istega leta pa je tudi Sadoski že podpisal ločitvene papirje. Kljub temu naj bi pretekli še najmanj trije meseci, preden je sveže samska zvezdnika povezala ljubezen. Zapletla naj bi se namreč marca letos, maja pa sta svoja čustva javno razkrila. To seveda ni ustavilo govoric, da naj bi zaradi medsebojne privlačnosti dala košarico svojima dotedanjima partnerjema. Zaradi neverjetnega časovnega sosledja, saj sta oba končala zvezo le malce po njunem prvem srečanju.



Maja sta priznala, da sta zaljubljena. Septembra so se nanju vsule čestitke ob zaroki. Zdaj pa je blondinka žareče razkazovala že pošteno zaobljeni nosečniški trebušček, ki glasneje kot tisoč besed govori, da je njuna ljubezen obrodila sad. Zaradi tega naj bi bil mladi parček presrečen, četudi hollywoodska lepotica na materinstvo v celoti še ni pripravljena. Predvsem, ker te na kaj takšnega nič v življenju ne more pripraviti. »Nisem pripravljena na materinstvo. To namreč spremeni vse v tvojem življenju. Torej se nanj ne moreš pripraviti, ne v resnici,« je povedala lani, čeprav je v isti sapi pridala, da že vsaj dve leti po tihem hrepeni po lastnem otročičku. »Skoraj čutim, kako mi odmirajo jajčeca. Nekaj moram ukreniti. Nadvse si želim otroka. Želim si postati mati in ta občutja me prevevajo že vsaj dve leti.« A čeprav je te besede izrekla, ko se je še videvala z Justinom, je z njim le mesec pozneje prekinila razmerje, zdaj pa v njej klije Thomasovo seme.

Otročiček tudi za Irino in Bradleyja Ko se je Irina sprehajala po modni pisti, so mnogi pogledovali proti njenem trebuščku, ki ga je poskušala malce zakriti. Foto: Reuters



Amanda ni edina lepotica, katere mala deklica ali fantek bo kmalu tekal naokoli. Jok novorojenčka naj bi namreč že kmalu zadonel tudi v hiši Bradleyja Cooperja in Irine Shayk. Zaljubljenca, skupaj od lanske pomladi, radostne novice pričakovanja sicer še nista potrdila, toda krasotica, ki se je nedavno sprehodila po modni pisti modnega dogodka leta, Victoria’s Secret Fashion Show, je le težko skrivala malce bolj zaobljen trebušček, viri pa pridajajo, da naj bi bila nad razpletom navdušena. Kako tudi ne, ko pa jo je že lani začelo mučiti hrepenenje po dojenčku. »Ljubim svojo službo, a v življenju ni pomembnejšega od družine. Želim si lastne. Moja sestra je prvič rodila že pri 22 letih, jaz pa sem že prestopila tridesetico. Mislim, da bo zdaj, že kmalu, napočil popoln trenutek, da si jo zasnujem še jaz.«