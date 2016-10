Dvanajst let po Seksu bo posnela Ločitev

Mineva 12 let, odkar jo je med zvezde izstrelila kultna, še vedno popularna nanizanka Seks v mestu. Zdaj se Sarah Jessica Parker vrača na male zaslone z novo nadaljevanko, ki ji poznavalci prerokujejo, da bo prav tako hit. Prvi del serije so na HBO predvajali včeraj dopoldne.



Tako kot pri Seksu v mestu je tudi pri novi nanizanki Ločitev (Divorce) producent HBO. Tudi ta nanizanka je humorno obarvana, le da je humor nekoliko bolj črn. Danes 51-letna Sarah v Ločitvi igra Frances, partnerico Roberta, ki ga igra Thomas Haden Church. V zakonu ni več srečna. Koncept nanizanke je maslo Sarah, sama pa je tudi izvršna producentka. »Želela sem povedati zgodbo o navadnem sodobnem paru srednjega razreda,« pravi. Ko Robert v krizi leta 2008 izgubi službo, se Frances odreče svojim sanjam in prevzame skrb za družinski proračun. Neizpolnjena in nesrečna se zaplete v afero z moškim, ki ga igra čedni Avstralec Jemaine Clement.



Tudi v Ločitvi, enako kot v Seksu v mestu, imajo pomembno vlogo v zgodbi prijateljice. Najboljši prijateljici glavnega junakinje igrata Molly Shannon, ki jo poznamo iz komedij Film, da te kap 5, Grinch, Hotel Transilvanija in Igra usode, ter Talia Balsam, ki igra v seriji Oglaševalci, najbolj pa smo si jo zapomnili kot bivšo ženo enega najbolj zaželenih hollywoodskih lepotcev Georgea Clooneyja.



V nasprotju z nadaljevanko je Sarah Jessica Parker v zakonu srečna. Z igralcem Matthewom Broderickom bosta maja naslednje leto praznovala 20. obletnico poroke. Imata tri otroke: sedemletni dvojčici Marion Loretto Elwell in Tabitho Hodge ter 13-letnega sina James Wilkieja.



»Nikoli nisem razmišljala, da bi končala zakon, seveda pa poznam ljudi, ki so to storili, in le predstavljam si lahko, kako težko bi bilo. Moji starši so se ločili, ko sem bila še otrok, imam sorodnike in prijatelje, katerih zakoni so razpadli. Vsak pozna koga, ki je ločen. Tako da vem za veliko zgodb in iz njih sem izluščila takšno, ki je najbolj prava za lik v nanizanki,« pojasnjuje.



Prav zaradi družine se zvezdnica za vrnitev na male zaslone ni odločila zlahka. Kot razkriva v intervjujih, se je pred podpisom pogodbe temeljito posvetovala s svojo družino, ki jo bo, zdaj ko so se začela snemanja, bolj malo videla, saj bo pred kamerami nekaj mesecev skoraj vsak dan po 20 ur.



Nova nanizanka je zvezdnici, ki je v zasebnem življenju zadržana, sramežljiva in precej starokopitna, pisana na kožo. »Nič ni bolj zanimivega kot običajne reči,« je prepričana. »To, kako si ljudje zvečer umivajo zobe, se pogledajo v ogledalo, kako se dotikajo drug drugega, kakšni starši so, kaj počnejo, ko so sami v sobi – to so reči, ki jih vedno želim vedeti,« razkriva zvezdnica. Ta radovednost je tako močna, da jih je zaradi nje v mladosti večkrat slišala. »Oče me je pogosto oštel, ker sem kar strmela v ljudi,« priznava.