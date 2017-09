Dvakrat grdo padel

Mož zvezdnice Obalne straže, prsate lepotice Yasmin Bleeth, res nima sreče. Filmski studio Disney je namreč dom zvezdniškega para spremenili v snemalno prizorišče oddaje, a pri tem niso dovolj dobro zavarovali vse opreme. Igralkin mož Paul Cerrito se je spotaknil ob kable, padel in si poškodoval hrbtenico. Pa še po padcu v trgovini ni povsem okreval. Rezultat obeh nesreč so trajne poškodbe hrbta, zato se je odločil, da morata tako trgovina kot snemalna hiša za svojo malomarnost plačati.

Decembra je Paul nakupoval v trgovini, ko je nenadoma pristal na zadnji plati. Spodrsnilo mu je na lužici, ki je ostala po čiščenju. »Kupce bi morali z znakom opozoriti, da drsi!« je bil ogorčen. Potem si je moral pri hoji pomagati s hojico. Tri mesece pozneje se je na lastnem domu zapletel v kable, ki so ležali po tleh, in padel čez snemalno opremo. Ta dodatni padec, krivdo zanj pripisuje Disneyju, je poslabšal prejšnje poškodbe, ki so zdaj trajne. Zato se je podal v kar dve tožbi, proti trgovini in Disneyju, zahteva pa poplačilo zdravniških računov in odškodnino.