Duševno zdravje zvezdnika pod vprašajem

Johnny Depp je te dni ponovno vroča roba tabloidov. A tokrat ne več zaradi njegovega kratkega in turbulentnega zakona z Amber Heard, temveč zaradi finančnih težav, v katere je zabredel sicer eden najbolje plačanih hollywoodskih zvezdnikov, ki že vse od začetka leta bije sodno bitko z nekdanjima menedžerjema Joelom in Robom Mandelom. Na eni strani ju Depp obtožuje malomarnosti in prevare, na drugi pa brata Mandel poudarjata, da sta nekdanjega varovanca poskušala na vse pretege zaščiti pred zapravljivostjo, a je ta ostal gluh za njuna svarila in se vdajal ekstravagantnemu, močno razsipnemu življenjskemu slogu, pošteno nad njegovimi finančnimi zmožnostmi. Zdaj sta svoje očitke še nadgradila s trditvijo, da bi hollywoodskega zvezdnika morali pregledati strokovnjaki. V prepričanju, da trpi za obsesivno-kompulzivno motnjo, ki ga je gnala v zapravljanje tudi dveh milijonov na mesec.



Kompulzivni nakupovalec. Nakupoholik. Kot takšnega bi se moral izreči Depp. Tako trdita vsaj brata na čelu družbe The management group (MG), ki je zastopala igralca od začetka njegove kariere pa do izteka lanskega leta. »Denar je metal za vse razen za to, da bi pravočasno plačeval davke,« trdita in nadaljujeta, da za njegovim nad vsemi mejami lahkomiselnim zapravljanjem verjetno tiči globlja težava psihološkega izvora. »Njegovo duševno zdravje bi morali pregledati in oceniti strokovnjaki. Prepričana sva, da bi ocena njegovega psihičnega zdravja pokazala, da trpi za obsesivno-kompulzivno nakupovalno motnjo. Pri nakupovanju je namreč dokazal, da sledi zgolj trenutnim vzgibom,« zatrjujeta in dodajata, da se je s svojimi nesmiselnimi nakupi povrhu vsega širokoustil in bahal, kar je zgolj podkrepilo njuno prepričanje. Pri tem sta morebiti imela v mislih igralčevo izjavo, da lahko s svojim denarjem počne, kar ga je volja. Če to pomeni vsak dan kupiti za 14 tisočakov vatiranih paličic za ušesa, si jih bo pač kupil.

.