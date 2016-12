Družinska tragedija: po slavni igralki na isti dan umrl še njen posvojeni sin

Potem ko je zaradi srčne kapi v nedeljo v starosti 99 let umrla legendarna hollywoodska igralka madžarskega rodu Zsa Zsa Gabor, ki velja za prvo starleto, je na isti dan v Los Angelesu umrl še 45-letni Oliver von Anhalt, ki je imel pred dobrim tednom prometno nesrečo z motorjem.

Po poročanju ameriških medijev je trčil v tovornjak in od takrat je bil v komi. Zanj je bila usodna pljučna embolija.

Oliver von Anhalt je bil eden od šestih posvojencev igralke in princa Frederica von Anhalta. Oliver je za posvojitev in plemiški naziv plačal zajetno vsoto. Leta 2010 je Zsa Zsa njega in njegova »brata« Marcusa in Davida izključila iz svoje oporoke, ker bolne dive niso niti enkrat obiskali.