Drugi otrok ali prvi film?

Julija je napovedala, da je letošnja koncertna turneja njena zadnja, za vsaj nekaj časa. V precejšnji meri zaradi prvorojenca Angela, ki se je Adele rodil iz ljubezni s Simonom Koneckijem ter kaj hitro postal središče njenega sveta. Odločila se je, da je sinkovo odraščanje preveč dragoceno, da bi zamudila en sam trenutek. Hkrati se je začel razraščati šepet, da si želi malčku podariti mlajšega bratca ali sestrico. Menda v prihodnjem letu, saj si želi tridesetico, ki jo bo dosegla maja prihodnje leto, dočakati v blaženem stanju. Če bo pričakovala otročička ali ne, vsekakor se ji leta 2018 obeta nekaj novega.

V glasbi je dosegla skoraj vse, kar je lahko. Razprodane koncertne dvorane in stadione, prodajo albumov v milijonskih nakladah, z glasom si je pripela tudi 10 grammyjev, približno 75 milijonov težko premoženje, nosilna skladba za film o Jamesu Bondu ji je prinesla še zlati globus in oskarja. Tudi če bi takoj zdaj čez pevsko kariero naredila križ, je že dosegla več kot večina drugih glasbenikov v vsem življenju. Morda je tudi zato napočil čas, da stopi novim in drugačnim zmagam naproti, da ji, denimo, uspe še v svetu filma. Z eno nogo je v igralske vode že stopila, saj naj bi resno premišljevala in se dogovarjala o ponudbi, da bi v muzikalu Oliver! odigrala vlogo Nancy.

V prihodnjem letu bo bodisi postala igralka bodisi drugič mamica.

»Zanjo bi bila to velika in pomembna vloga, zato resno razmišlja, da bi jo sprejela. Kajti čeprav je Angelo na vrhu njenega seznama prioritet, je dognala, da snemanje ne bi poseglo v čas, ki ga preživlja s sinom,« je povedal poznavalec. Snemanje filma bi bilo zanjo nov izziv in Adele je prepričana, da bi ga izvrstno opravila.

Novo leto ji morda prinaša prvo bližnje srečanje s filmskimi kamerami, pri čemer bi sodelovala z enim najbolj priznanih gledaliških režiserjev, sirom Cameronom Mackintoshem, ter produkcijsko hišo Working Title Films, ki je stala za z oskarjem ovenčanim filmskim muzikalom Nesrečniki. Ali pa se bo še enkrat podala na pot materinstva. V vsakem primeru se ji očitno obeta razburljivo novo leto.