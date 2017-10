Drastičen ukrep znane igralke

Ameriška igralka Christina Applegate, najbolj znana po vlogi Kelly Bundy, se je po večletnem boju z rakom odločila za drastično potezo. Te dni namreč preživlja pravo dramo, saj so ji zdravniki odstranili jajčnike, saj je leta 2008 zaradi raka na jajčnikih umrla njena sestrična. Kelly je sicer istega leta zbolela za rakom na dojkah, zaradi katerega se je odločila za dvojno mastektomijo, tokrat pa ni želela tvegati.

»Zaradi tega raka je umrla moja sestrična, jaz pa ne želim tvegati. To je način, s katerim sem prevzela kontrolo nad boleznijo. Upajmo, da me ne bo zbil avtobus,« se je pošalila igralka, ki bo morala do konca življenja obiskovati onkologe.