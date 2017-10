Drama v Todorićevi družini: ni denarja, ni ljubezni

Družini Ivice Todorića se domine ne podirajo le na poslovnem področju, temveč jim gre vse narobe tudi v ljubezni. Kot poročajo hrvaški mediji, so s propadom njihovega imperija začele razpadati tudi zakonske zveze njegovih otrok.

Nekdanja misica Martina Todorić naj bi pred kratkim najela odvetnike in vložila zahtevek za ločitev od Todorićevega starejšega sina Anteja. Menda naj bi se težko soočala s finančnimi težavami, v katerih se je znašla družina nekdaj bajno bogatih Hrvatov.

Martina je bila navajena na razkošno in lagodno življenje, na teden so potrošili več deset tisočakov. Ante in Martina, ki je bila miss Hrvaške leta 2002, imata tri otroke Emo (14), Lucijo (11) in sina Ivico (9).

Razpadal pa naj bi tudi zakon Todorićeve hčerke Ive Balent in njenega moža Hrvoja. Poročila sta se leta 2001 in imata tri otroke, Taro, Ivana in Anteja. Da se je Hrvoje odselil od Ive, se govori že nekaj časa, in tudi, da je zaprosil za ločitev, a na zagrebškem sodišču so za zdaj te navedbe zanikali. Nazadnje sta bila skupaj opažena pred približno mesecem dni, poroča 24sata.hr.