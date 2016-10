Drama: streljali na snemanju nove serije J. Lo.

Med snemanje nove Foxove serije Odtenki modre, kjer glavno vlogo igra Jennifer Lopez, se je zgodil incident. Daily Mail poroča, da je v sredo med snemanjem serije prišlo do streljanja. Glavna igralca sta prizorišče v Brooklynu zapustila dan pred tem.

Zaklenila se je v prikolico

Igralka Kathryn Kates, ki je kot gostujoča igralka prišla na snemanje, je povedala, da so bili ob njenem prihodu na kraju policijski avtomobili, njej pa so le povedali, da je prišlo do streljanja. Napadalci so streljali na produkcijsko ekipo, a nihče ni bil poškodovan. Policija je nemudoma zaprla prizorišče in priprla napadalce.

»Rekli so, da so jim moški grozili in naj zaklenem vrata. Ko sem hotela poklicati policijo, so začeli tolči po mojih vratih, pred tem pa sem slišala streljanje. Policija je hitro prišla, napadalce so ulovili v petih minutah. Vsega je bilo kmalu konec,« je še povedala igralka.