Drama, katera bo v resnici prva dama?!

Preživeli smo enega največjih resničnostnih šovov, imenovanega ameriške predsedniške volitve, ki je rekordni dve leti okupiral svetovno javnost. Slovenci smo bili še posebej neučakani, saj smo imeli prvič v zgodovini priložnost, da se nekoč slovenka, danes pa ponosna američanka melania preseli v belo hišo. Po eni vojni se začenja druga, družinska, v kateri se bo odločalo, kdo – ali bolje rečeno katera lepotica – bo v resnici prevzela funkcijo prve dame te obljubljene dežele.

Svet si še vedno ni opomogel od zmage Donalda Trumpa, s čimer so se svetovne borze pošteno zamajale, nemiri pa so zavladali tudi na drugih področjih. Projekt Donalda Trumpa, da naredi Ameriko spet veliko, je dobil zeleno luč, pri tem pa naj bi simbolično vlogo opravljala tudi Melania. Jo bo res? Povsem logično je, da ima kot predsednikova žena uradni naziv prve dame, vendar politični analitiki v medijih navajajo različne scenarije in se nagibajo k ideji, da bo v resnici prva dama postala priljubljena hčerka novega predsednika, Ivanka Trump. Petintridesetletna manekenka, mamica treh otrok in mlada podjetnica je od nekdaj očetova ljubljenka, s katero ima najbolj pristen odnos, zato ni čudno, da ji je že od začetka neizprosne bitke za prestol povsem zaupal, ona pa mu je s prepričljivimi nastopi in profesionalno držo vrnila na najboljši način. Na svoj neposredni način je Donald pred leti v nekem televizijskem intervjuju celo izjavil, da če ne bi bila njegova hčerka, bi jo povabil na zmenek. Niti pred javnostjo ne more brzdati svojih čustev in jo z očetovskim ponosom poljub-lja, stiska, objema, medtem ko je z ženo Melanio precej bolj uraden in zadržan. V tem intervjuju je tudi dejal, da ima Ivanka zelo lepo postavo, a se kljub temu ne bo nikoli fotografirala gola. Je ambiciozna, izjemno pametna, družabna, topla in predvsem priljubljena tudi pri Trumpovih nasprotnikih. Lahko bi rekli, da ima vse vrednote, ki si jih tradicionalni Američani zamišljajo pri prvi dami.

