Donald in Melania Trump: Žena naj bo doma!

Melanijina ura rojstva ni znana, zato ne vemo, v katerem znamenju je ascendent in kje je njen vladar. Je pa že na prvi pogled jasno, da se z Donaldom ujemata po elementih v rojstni karti. Trump namreč nima nobenega planeta v zemeljskih znamenjih, kar pomeni, da precej odzemljeno vihra skozi življenje. To se kaže v njegovih velikopoteznih načrtih, pogosto preveč optimističnih vizijah, ki jih na koncu pokoplje to, da nimajo realnih temeljev. Lahko bi rekli, da je človek idej, komunikacije, akcije, sanjač, a pogosto z nogami ne stoji na tleh. Če ne bi bila točka kariere v stabilnem biku in njena vladarica Venera v konjunkciji s Saturnom, ki prinaša trdnost in konkretnost, ne bi uresničil kaj dosti svojih zamisli, omenjeno ga namreč rešuje.



Značilno je, da ljudje, ki jim manjka določen element v karti, primanjkljaj pogosto iščejo v partnerju. Melania ima zemlje na pretek – kar šest planetov je v zemeljskih znamenjih, vključno s Soncem in Luno. To pomeni, da moža prizemljuje, z Luno v ambicioznem zemeljskem kozorogu mu lahko da tudi kakšen nasvet, na splošno pa stabilizira njegovo dinamično naravo, je steber trdnosti in varnosti v njegovem življenju. Nanjo se lahko vedno zanese, saj je kljub svojemu krhkemu videzu veliko močnejša in bolj nepremakljiva, kot je videti.



Donald po eni strani dobro izpolnjuje njene osnovne potrebe, nakazane z znamenjem bika – materialno, lepo, drago, užitkov polno življenje, saj ima Melania tam Sonce v konjunkciji s Saturnom – starejši odgovoren moški, s katerim ni vedno lahko, včasih celo hladno, a ji omogoča razkošno življenje. Po drugi strani Donald v obratni smeri rahlja njeno zemljo. Lahko bi rekli, da vnaša lahkotnost, dinamičnost, optimizem in zabavo v njeno življenje, hkrati pa je z Marsom na ascendentu on tisti, ki poganja vse skupaj, kot pravi mačo moški, da lahko ona stoji na mestu. Vladar, Sonce, je v dvojčkih, skupaj z Uranom – Trump je tudi zasebno glasen, zgovoren, napihnjen, prepričan o svoji veličini, a zanimiv sogovornik z ekscentričnimi idejami, poln svojih nenavadnih muh. Melania ima Mars v dvojčkih, torej so ji všeč zgovorni moški, ki so duša in zabavljači vsake družbe.



Trump ima Luno, ki v karti predstavlja ženo, v strelcu – torej je lahko tujka, v četrti hiši – žena naj bo doma, v sekstilu z Jupitrom – nič hudega ji ni, dovolj ima denarja in obilja, z Uranom – na neki način je nenavadna. Hkrati je njegova Venera v raku s Saturnom – všeč mu je, da je ženska materinska, skrbi za dom, družino, otroke, a je tudi resna, odgovorna in stabilna. Vse to pa Melania je.



Karkoli se torej že zlobno napleta o njunem zakonu, je dejstvo, da imata astrološko kar nekaj povezav in drug drugemu spodbujata rojstne potenciale oziroma uravnotežita manjkajoči drugi pol. Kar je astrološko logično, če vemo, da se nam ne more zgoditi nič, kar ni zapisano v naši rojstni karti.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.