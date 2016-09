Doma ima ukradenega Brandovega oskarja

Dopisnik uglednega časopisa Wall Street Journal je bil precej presenečen, ko je med obiskom pri igralcu Leonardu DiCapriu naletel ne na enega, temveč dva oskarja. Prvo prestižno nagrado, ki jo ameriška filmska akademija podeljuje presežnim filmskim ustvarjalcem, je zvezdnikova last. Prislužil si ga je letos, in sicer z glavno vlogo v filmu Povratnik (The Revenant). To je bil prvi in edini oskar, ki ga je 41-letnik prejel v svoji bogati karieri. Vir, ki je blizu Leonardu, pa je razkril, da je drugi, ki ga ima zvezdnik doma, last pokojnega Marlona Branda. Eden največjih igralcev vseh časov, ki je v karieri vsega skupaj prejel kar osem prestižnih filmskih nagrad, ga je prejel leta 1955 za kriminalno dramo Na pristaniški obali (On the Waterfront), a še za časa zvezdnikovega življenja je izginil neznano kam. Vse do pred kratkim, ko so ga odkrili pri Leonardu DiCapriu, je veljalo, da je za vedno izgubljen.



Vsega so krivi – Indijanci?



Okoli skrivnostnega izginotja Brandovega zlatega kipca se je spletla vrsta legend. Po eni naj bi zvezdnik nekoč sam kipec zalučal skozi okno v znak prezira do filmske akademije, ki nagrado podeljuje. Menil je namreč, da je rasistična ustanova. Problematičen, celo rasističen se mu je zdel njihov odnos do ameriških staroselcev, za katerih pravice se je sam aktivno zavzemal. Znano je, da je drugega oskarja, dobil ga je za vlogo v kultnem mafijskem filmu Boter, zavrnil tako, da je na podelitev poslal v Indijanko oblečeno igralko Mario Cruz, ki je povedala, da igralec nagrado zavrača zaradi ameriške politike do staroselcev in prikazovanja teh v ameriških filmih. Leteči kipec za film Na pristaniški obali naj bi ujel Marlonov sin Christian. Ta naj bi ga spravil v svojo hišico na drevesu in ga imel za igračo.



Kipec naj ima akademija



Zgodba o letečem kipcu ima precej lukenj, da je precej neverjetna, pa je menila tudi ena od asistentk Marlona Branda. Že pred časom je javno povedala, da je oskar izginil, ko je bil Marlonov sin že odrasel in ni več uporabljal hiške na drevesu niti se ni več igral z igračami. Bolj verjetna je različica, ki pravi, da je oskarja ukradel eden od Brandonovih agentov. Pozneje naj bi ga prodal na črnem trgu, s čimer je ponovno prekršil zakon, saj je od leta 1991 v skladu s kalifornijskimi zakoni prepovedano prodati prestižno nagrado, če je – ne glede na to, ali jo želi prodati lastnik ali njegovi dediči – pred tem za simbolično ceno 10 dolarjev ne ponudi filmski akademiji. DiCaprio, ki hrani doma kipec, ki si ga ni prislužil niti ga ni podedoval, krši zakon. Filmska akademija ga je že pozvala, naj jim ga vrne, a zvezdnik o tem noče niti slišati. Kot je razkril, je bil kipec darilo za 38. rojstni dan. Poudaril je, da se od njega ne namerava ločiti. Kdo mu je prinesel sporno darilo, ni povedal. Govori se, da naj bi mu ga izročila produkcijska in distribucijska hiša Red Granite Pictures. Ta naj bi igralca tako hotela malce potolažiti zaradi dejstva, da mu leta in leta ni uspelo osvojiti lastnega oskarja.



Sporni Red Gradite Pictures



Lastništvo spornega kipca, če ga je pred DiCapriem res imel Red Granite Pictures, ne bi bil prvi ovinek mimo zakonov tega podjetja. To je bilo prav v zvezi s filmom Volk z Wall Streeta, v katerem igra DiCaprio, vpleteno v škandal s pranjem denarja v Maleziji. Letos je FBI izdal več sodnih pozivov za zaposlene v podjetju v zvezi z obtožbami, da je bilo okoli 155 milijonov dolarjev malezijskega državnega podjetja 1MDB nezakonito namenjenih za financiranje filma Volk z Wall Streeta. Red Granite Pictures, katerega soustanovitelj in predsednik Riza Aziz je pastorek malezijskega premierja, obtožbe zanika.