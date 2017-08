Doma ima kos Dianine torte

Američan John Hoatson ima doma prav poseben spominek na eno najbolj spektakularnih in odmevnih porok v zgodovini. Ko sta si 29. julija 1981 večno zvestobo obljubila britanski prestolonaslednik princ Charles in njegova Diana, je namreč nekaj svatov s seboj kot spominek odneslo koščke poročne torte. In eden od njih je preživel vse do danes, menda je tudi še užiten.

John Hoatson je velik oboževalec kraljeve družine in vsega, kar je z njo povezano, najbolj pa ga je navdušila Diana. »Njuno poroko sem spremljal prek televizijskega zaslona in v trenutku, ko sem videl Diano, sem se vanjo zaljubil. Zdela se mi je najlepša oseba na svetu,« se spominja Hoatson, ki je leta 1981 štel komaj osem let. A princesa ga je tako prevzela, da je življenje posvetil zbiranju kraljevih spominkov. A ne kakršnih koli. Zanimajo ga predvsem reči, ki so bile v stiku s katerim od članov kraljeve družine. Tako ima poleg kosa poročne torte tudi milo, ki ga je Diana prinesla s potovanja na eksotični otok Barbuda, in pa novoletno voščilnico s fotografijo Diane in Charlesa, ki sta je podpisala kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Philip. Hoatson je tudi ponosni lastnik fotografije, na kateri je ovekovečen princesin ples z zvezdnikom Johnom Travolto.

Njegova zbirka je vredna slabega pol milijona evrov, so ocenili pri enem od ameriških muzejev. Hoatsonov daleč najljubši spominek pa je prav kos omenjene torte, ki ga je pred dvema letoma kupil na dražbi za dobrih tisoč evrov. Torta je sadna in je menda še vedno užitna, saj je konzervirana v alkoholu. Zbiratelji bi raje videli, da ostane nedotaknjena, zato tudi Hoatsonu ne pade na pamet, da bi preizkusil, ali to drži. Je pa menda videti grozno. »Stara je 36 let, seveda ni videti prav okusna,« pravi Hoatson, ki si z zbirko želi ohraniti spomin na Diano in njeno zgodbo za poznejše rodove.