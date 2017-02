Dom monaške princese bo muzej

»Presrečen sem, da sem odkupil dom moje mame in ga rešil pred žalostnim propadom,« je konec oktobra lani novinarjem pripovedoval monaški princ Albert II. A takrat monaška družina še ni prav vedela, kaj bodo storili s hišo, v kateri je odraščala Grace Kelly, preden je postala princesa. Odločali so se med več možnostmi, med katerimi sta bili, da bi bil v njej prostor za razstave ali za dobrodelni sklad. A zdaj je postalo jasno, da bo Gracein dom odprt za javnost. Dvonadstropno opečnato hišo v kolonialnem slogu v Philadelphii je dal leta 1935 zgraditi John B. Kelly, dedek princa Alberta in princes Caroline in Stephanie, in v njej je njihova mama Grace preživela mladost.



»To ne bo čisto klasičen muzej, ampak bodo v stavbi prostori Sklada princese Grace in Irske knjižnice princese Grace. O sodelovanju se že pogovarjamo z različnimi mednarodnimi ustanovami. Ko bomo hišo prenovili in preuredili, jo bomo odprli za javnost, saj bomo v njej prirejali različne dogodke. Med njimi bodo konference, seminarji in koncerti pa tudi bralni večeri s sodobnimi avtorji. Moja mama je namreč oboževala literaturo in glasbo. Odločili smo se, da bomo prirejali tudi dogodke za otroke,« je povedal Albert II. Če bo šlo vse po načrtih, je napovedal princ, bo mogoče princesin dom obiskati že prihodnje leto.

