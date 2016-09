Dokumentacija razkriva: Melania Trumpa s poroko ni izkoristila

NEW YORK – Newyorški odvetnik Michael Wildes je po temeljitem pregledu dokumentacije soproge republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa brez vsakega dvoma ugotovil, da Melania Trump ni nikoli kršila ameriške zakonodaje glede imigracije, kot so to namigovali nekateri mediji v ZDA.

Prišla kot turistka

Dvomi so se pojavili avgusta, ko je New York Post objavil fotografije gole Melanie Trump, ki naj bi bile posnete leta 1995 v ZDA za francosko revijo Max. Wildes je zagotovil, da to ne more ustrezati resnici, ker je Melania prišla prvič v ZDA šele 27. avgusta 1996 s turističnim vizumom. Nato je oktobra istega leta dobila delovni vizum H-1B. Melania je večkrat razložila, da se je morala vsako leto vračati domov, da obnovi vizum in Politico je med drugimi mediji izrazil dvom, ker se vizumi H-1B po navadi izdajajo za obdobje treh let. Wildes je pregledal zakonodajo in ugotovil, da so slovenskim državljanom v tistem obdobju dajali te vizume le za eno leto in bodoča gospa Trump jih je obnavljala vse do leta 2001, ko je dobila zeleno karto.

Trumpa ni izkoristila

Zelena karta oziroma dovoljenje za delo in bivanje v ZDA se najpogosteje pridobi s poroko, vendar pa jo je Melanija Knauss dobila sama. Najverjetneje gre za kategorijo zelene karte, ki jih dobijo posebej nadarjeni posamezniki, kot so znanstveniki ali umetniki. S Trumpom se je poročila štiri leta kasneje, torej ga ni izkoristila za papirje oziroma državljanstvo, ki ga je dobila leta 2006 na podlagi svoje zelene karte in ne poroke s Trumpom. Melanie ni bilo veliko na spregled v času moževe predsedniške kampanje. V redkih intervjujih za največje ameriške medije je trdila, da je raje doma s svojim sinom. Na republikanski konvenciji v Clevelandu je imela govor, ki je navdušil republikance, in tudi Trumpovi nasprotniki niso imeli pripomb, dokler naslednji dan ni prišlo na dan, da je bilo nekaj vrstic prepisanih iz govora Michelle Obama iz leta 2008.

Odgovornost je prevzela avtorica govora, Melania Trump pa se je skoraj povsem umaknila v zasebnost. Vmes je še umaknila spletno stran, kjer je pisalo, da je v Sloveniji dokončala univerzo, in vložila tožbo proti medijem v ZDA in Sloveniji zaradi nepotrjenih trditev, da je v ZDA nekaj časa delala kot spremljevalka oziroma draga prostitutka.

Bill Clinton škodi

Melanio so opazili spet šele pred tednom dni ob nastopu moža v New Yorku in po twitterju so se vrstila vprašanja, kje je. V petek je sama prek twitterja odgovorila, da preživlja čas z družino, kasneje pa posredovala preiskavo pravnika Wildesa.

Soproge predsedniških kandidatov tem po navadi v obdobju pred volitvami pomagajo z nastopi in kampanjo. Bill Clinton je vedno na voljo za demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, čeprav ji včasih bolj škodi, kot koristi. Melania Trump je do zapleta z govorom in vprašanj o imigracijskem statusu možu le koristila.