Đoković priznal težave, se bo ločil?

Imata Jelena in Nole resnično težave? Foto: vir: instagram

Intervju, v katerem je Novak Đoković pred kratkim govoril tudi o tem, kaj je vzrok, da je izpadel že v tretjem krogu Wimbledona, so svetovnim medijev dale novo kost za glodanje. Dejstvo je, da najboljši svetovni teniški igralec na terenu ni povsem takšen, kot smo ga vajeni.

Đokovič je priznal, da ima težave v zasebnem življenju in da je to razlog, da ni v najboljši formi. Kljub temu svojega zakona ali žene Jelene ni omenjal, v javnosti pa krožijo neuradne informacije, da se Đoković in Jelena ločujeta, poroča italijanski časopis Gazzetta.