Dober oče bo, saj je igral pediatra

Pri Clooneyjevih vlada stanje stalne pripravljenosti. Hollywoodski žrebec in njegova Amal namreč nestrpno čakata na trenutek, ko bo George Clooney izgubil glavo. Trenutek, menda že tik pred vrati, ko mu bo ljubljena povedala, da sta se njuna dvojčka odločila, da je napočil čas prihoda. »Na trnih sta. Odštevata dneve in vsak dan znova sta prepričana, da bo to dan, ko bosta naposled pozdravila svoja malčka. A se ne zgodi popolnoma nič,« je povedal vir. A ker pač ni moč napovedati točnega dne, ko bosta otročička pokukala na plan, je zvezdnik odločen imeti Amal vseskozi na očeh. Tudi ker ga je strah, da bi ga, če bi zamudil porod, odločna žena vrgla iz hiše.



Dvojni zalogaj



Clooneyjevo ime ni le eno bolj bleščečih v filmskih sferah, z vsaj tolikšno močjo se lesketa tudi med človekoljubi. Zato ni nikogar presenetilo, da je bil lani med peščico izbrancev, ki so jim podelili mednarodno človekoljubno nagrado aurora prize. A čeprav so igralca pričakovali tudi na letošnji ceremoniji, lepotca ni bilo na spregled. »Želim si, da bi lahko bil z vami. A če bi prišel in bi Amal medtem rodila, mislim, da se ne bi smel več vrniti domov,« je prek videokonference priznal, da je očitno ona tista, ki nosi hlače in sprejema odločitve.



Svojčas je trdil, da nikoli ne bo zakorakal na pot očetovstva. A je požrl besedo, saj bo zdaj zdaj postal oče ne le enkrat, kar dvakrat. Njegova ljubezen z Amal je namreč kar dvojno obrodila, saj jima bo že ta mesec življenje polepšal prihod dvojčkov, deklice in dečka. Vsekakor dvojni zalogaj tako sreče kot skrbi, česar pa se hollywoodski težkokategornik prav nič ne boji. Nasprotno, prepričan je, da bo izvrsten oče, več kot kos bo novim nalogam. Ne nazadnje se zaradi serije Urgenca, ki ga je izstrelila med zvezde, lahko skoraj postavi ob bok pediatrom. »V seriji sem igral pediatra, torej vsekakor znam z otroki. In če se zgodi nesreča, ne odlašajte, znam priskočiti na pomoč!« se je malce pošalil. Čeprav ostaja vprašanje, koliko mu bodo njegove filmske vloge tudi v resnici prišle prav, ko bo moral dvema novorojenčkoma hkrati menjati plenico in ju uspavati.