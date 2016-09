Do poroda ne sme zapustiti postelje

Že pred leti je sanjarila o družini, ki pa se ji je vse bolj izmikala. »Če mi je namenjeno postati mati, bom, a vse je v božjih rokah,« je pred šestimi leti dejala Janet Jackson, ki pa je letos, tik preden je srečala abrahama, vendar lahko zajokala od radosti. Njena ljubezen z Wissamom Al Mano, s katerim sta se na skrivaj poročila pred štirimi leti, je obrodila sad. Sredi glasbene turneje je »zaradi nepričakovane spremembe« odpovedala preostanek koncertov, upajoč, da jo bodo oboževalci kljub razočaranju razumeli in se z njo veselili. »Z možem načrtujeva družino. Razumite me, kako je to zame pomembno,« je sredi pomladi razkrila svoje blagoslovljeno stanje. In še pristavila, da mora zaradi tega pač počivati in ne več divjati po koncertnih odrih. Navodila so se s približevanjem pomembnega datuma še zaostrila: po zadnjih zdravniških napotkih sploh ne sme več iz postelje.



Nosečnost v zrelih letih je lahko tvegana in Janet, ki je maja na torti upihnila že 50. svečko, vsekakor ne spada več v skupino mladih mamic. »Zaveda se, kako se lahko zaplete. A so jo pregledali zdravniki in ji zagotovili, da je z njo vse v redu,« je povedal vir, pridal pa, da je možnost zapletov izjemno visoka, zaradi česar so ji možje v belem zabičali, naj do poroda ne zapušča več svoje hiše. Ali, natančneje, postelje. Velik del pevkinih nosečniških težav naj bi bil povezan s čezmerno težo, saj naj bi v prvih dveh tromesečjih kazalec na tehtnici poskočil za skoraj 50 kilogramov. Na skoraj 115 kilogramov, tudi zaradi tega naj bi zvezdnica že pred meseci skoraj izginila iz javnosti. Ne želi, da bi videla, kako ogromna je postala. Zdravniških navodil se bo najbrž držala kot pijanec plota. Ne želi storiti ničesar, kar bi lahko ogrozilo zdravje še nerojenega malčka. In ko bo privekal na svet, se bo v vlogi mamice gotovo počutila kot riba v vodi. Tako je prepričan njen brat Jermaine. »Izjemna mama bo, tudi ker je zelo stroga,« je povedal. In ji ponudil, naj ga, ko si bo želela malce odpočiti, pokliče na pomoč. »Nihče ne zna tako dobro zamenjati umazanih pleničk kot jaz.«