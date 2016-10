Divji hedonist vzgaja mački, psa in piščance

Radodarno, že razsipno je trosil svoje seme. Nič kaj sramežljivo je priznal, da je med rjuhe spravil najmanj 1000 pripadnic nežnejšega spola, poleg tega se pri raziskovanju vseh plati spolnosti ni omejil le na nasprotni spol. »Eno semenčece se je vendar prijelo. Kdo ve, kaj bo iz njega zraslo, ko pa sem male genialce tako radodarno trosil naokoli,« se sprašuje Russell Brand, čigar spolni podvigi so pred skoraj že devetimi meseci vendar zadeli tarčo. V trebuščku njegove ljubimke Laure Gallacher je namreč začelo rasti novo življenje, do tedaj razuzdani Russell, ki je samega sebe oklical za spolnega zasvojenca, pa je po letih letanja s cveta na svet vendar našel mir. »Odkar sem v monogamnem razmerju, sem bolj umirjen. Kdo ve, morda tudi, ker je na poti otrok,« priznava zvezdnik, ki se je, četudi še ni postal oče, iz divjega hedonista že spreobrnil v umirjenega skoraj očeta in skoraj moža.



Prebarval otroško sobico



Njegove dni in noči so nekdaj zapolnjevale seksualne eskapade in nori vrtiljaki drog in alkohola, zdaj pa, kot bi v njega stopil nekdo drug, preživlja dni ob branju, vzreji domačih živali in pripravah na hitro bližajoče se očetovstvo. »Vsak teden preberem vsaj eno knjigo in poleg še o vzgoji in starševstvu, saj se želim na slednje dobro duševno pripraviti. Posebno ker nisem prepričan, ali sem bil sploh rojen za to vlogo,« pripoveduje bodoči očka, ki je že prebarval otroško sobico in dodobra sprejel dejstvo, da bo kmalu v njegovo življenje vstopila oseba, ki bo pomembnejša od njega samega. »Imenoval ga bom – ali jo bom – Jezus Tri. Z Lauro ne veva, katerega spola bo otročiček, pustil pa mu bom, da odraste v kateri koli spol želi. V fanta ali dekle. Ne bom mu vsiljeval ne enega ne drugega, sploh ne bom razlagal koncepta spola,« svobodomiselno razglablja Russell. Prisega, da bo napel vse moči, da bo prisoten in ljubeč očka, ki bo svojega malčka spodbujal v vsem, kar si bo želel. Morda tudi, ker je otrok tisti – tako razmišlja zvezdnik –, ki ga je rešil pred samim seboj. »Spoznal sem, da v življenju potrebuješ tudi kaj prizemljenega, pristnega, saj bi se ti sicer zmešalo.« K slednjemu pa precej pripomore tudi podeželsko domačinsko življenje, ki ga z zaročenko zdaj živi na podeželju. Ker jima družbo delajo dve mački, 13 piščancev in pes.



Bivši mož pop zvezdnice Katy Perry je z očetovstvom na obzorju postal skoraj drug moški, ki pa vendar še vedno navdušuje samega sebe. Tudi na dan, ko je Lauro zaprosil za roko. Kajti čeprav naj bi bil zaročni dan v prvi vrsti posvečen dekletu, ki naj bi od sreče prelivalo solze, je bila zgodba pri njiju malce obrnjena. »Jokal sem, ko sem videl, kako čudovit sem. Samega sebe sem navdušil, ker sem vse tako izjemno zorkestriral. O vsem sem že vnaprej natanko premislil, ji pripravil zaročno zabavo presenečenja, pri tem pa za pomoč zaprosil njeno mamo in tako še njo pridobil na svojo stran!«