Diva, ki zna tudi kuhati

Nekoč je redno krasila naslovnice revij in časopisov, spravljala v evforijo filmske gledalce po vsem svetu in ves čas zvesta enemu moškemu lomila srca največjih zapeljivcev svojega časa. Bila je zvezda v pravem pomenu besede, ena redkih Evropejk, ki se jim je uspelo prebiti v Hollywood. A pot do uspeha je bila trnova. V avtobiografiji Včeraj, danes, jutri, ki jo je v slovenščini izdala založba Mladinska knjiga, Sophia Loren (82) razkriva podrobnosti težkega otroštva in mladosti, pa tudi zakulisje življenja, ki ga je živela v letih največje slave. V zgodbo izpod peresa čutne, srčne in pogumne Italijanke boste od te številke naprej lahko pokukali tudi v naši reviji. Odlomke bomo objavljali na srednjih straneh.

Odlomke iz knjige boste lahko prebirali v Suzy.

Moški njenega življenja



Eno od poglavij v knjigi je posvečeno njenemu možu, italijanskemu producentu Carlu Pontiju, ki mu pravi »moški mojega življenja«. Skupaj sta preživela 56 let – ločila ju je šele njegova smrt leta 2007. »Vsako jutro se zbudim in s težavo verjamem, da Carla ni več. Iščem ga po kotih najine hiše, najdem ga v glasu najinih sinov, enakem njegovemu, v izrazu najinih vnučkov, ki so v tem času prišli in osvetljujejo moje dneve ter na način, ki ga nikoli nisem pričakovala, izpolnjujejo moja materinska čustva,« piše. Danes živi na različnih lokacijah v Evropi, pogosto pa odpotuje tudi v Los Angeles, kjer sta si dom ustvarila sinova Edoardo (43) in Carlo (47).

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.