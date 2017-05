Dinozavri, lačni krvi, se vračajo

Dinozavri se vračajo! Še bolj grozljivi, mračni in krvoločni kot kdaj prej. Tako napoveduje J. A. Bayona, ki bo na režijskem stolčku ene od najbolj dobičkonosnih filmskih franšiz vseh časov, Jurskega parka, zamenjal Stevena Spielberga, pod taktirko katerega sta nastala prva dva iz megauspešne serije filmov. A tudi pri nadaljevanju, ki naj bi na velika platna prišlo junija 2018, bo imel prste vmes, tokrat kot producent. Krivec Jurskega sveta izpred dveh let, režiser Colin Trevorrow, pa bo tokrat pokazal svoje spretnosti pripovedovanja, saj je moči združil z Derekom Connollyjem, v njunih glavah pa je zrasla zgodba za prihajajoči verjetno vnovič akcijski znanstvenofantastični spektakel, v katerem se bodo ljudje borili za življenje. Minilo je skoraj četrt stoletja, odkar je Jeff Goldblum prevzel vlogo znanstvenika Iana Malcolma in osuplo zrl v domišljijski otok Nublar, na katerem je ekscentrični milijonar zgradil zabaviščni park s kloniranimi dinozavri. In se je v nadaljevanju Jurski park: Izgubljeni svet spet vrnil na otok kot tisti, ki je preživel katastrofo izpred štirih let. Zdaj se bo zvezdnik na glasno navdušenje oboževalcev in ljubiteljev filma še v tretje pridružil igralski zasedbi Jurskega parka. Kot se bosta proti velikanom, ki že milijone let ne bi več smeli tlačiti zemlje, vnovič borila tudi Chris Pratt in Bryce Dallas Howard, svoje preživetvene veščine pa bodo prvič preizkušali Toby Jones, James Cromwell in Justice Smith.

.