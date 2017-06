Dianina izpoved: Počutila sem se kot jagnje na klanju

Andrew Morton je že leta 1997 objavil knjigo o življenju tragično preminule princese Diane, 20 let kasneje pa je knjiga doživela ponatis. Vanjo je avtor vključil podrobnosti, ki javnosti še niso bile razkrite.

Nove podrobnosti

Princesa Diana je svojo zgodbo Mortonu zaupala v avdiozapisih, Morton pa se je odločil, da bo razkril nove podrobnosti o njenem življenju.

Dianino pričevanje o dogodkih tik pred poroko so pretresljivi. Dva dni pred poroko s princem Charlesom je dojela, za kako velik dogodek pravzaprav gre. Takrat je tudi spoznala, da ima hude težave z zdravjem – bulimijo. Bolestno je bila ljubosumna na Camillo, a kljub temu slepo zaljubljena v princa.

»Zaradi situacije s Camillo sem bila obupana. Skušala sem se vesti zrelo, z nikomer nisem govorila o tem. Večer pred poroko mi je Charles poslal zapečateno sporočilo, v katerem je zapisal, da je zelo ponosen name in da me bo čakal pred oltarjem. Noč pred poroko sem imela grozne težave z bulimijo. Pojedla sem vse, kar sem našla. Sestra Jane pa se je ob tem močno zabavala. Bila sem bolna, a nihče ni vedel, kaj se dogaja,« je povedala. Na poročno noč se je zbudila že ob petih. »Počutila sem se kot jagnje, ki ga peljejo na klanje. Vedela sem, da ne morem narediti nič. Z očetom sem hodila proti oltarju in s pogledom iskala Camillo. Vedela sem, da je tam. Tako zelo sem bila zaljubljena v moža, da sem verjela, da bo poskrbel zame, da sem lahko najsrečnejša na svetu. Kako zelo sem se motila.« Kruto realnost je doživela že na medenih tednih, ko je Charles večino časa posvetil prebiranju knjig in ne njej.

Zrežirano življenje

Diana je dejala, da je zaradi bulimije bruhala tudi štirikrat na dan. Izbruhala je vse, kar je pojedla, kar jo je strašansko izmučilo. »Spomnim se, da sem na medenih tednih le jokala. Sanjala sem Camillo, bila sem obsedena z njo. Nisem verjela Charlesu, prepričana sem bila, da ji vse poroča.«

Knjiga razkriva še, da si je princesa skušala vzeti tudi življenje. Z britvico si je skušala prerezati žile, na psihiatriji pa so ji dali velike doze valiuma, zaradi katerega naj bi bila vedno dobre volje.

Težko ji je bilo tudi v času nosečnosti. V prvi nosečnosti so jo poleg bulimije mučile še jutranje slabosti. Na dvoru so jo zaradi tega gledali čudno in govorili, da je pač drugačna. Kako zelo zrežirano je bilo njeno življenje, priča tudi novica o tem, da njen prvi porod ni potekal po naravni poti, temveč so v kraljevem dvoru izbrali termin, ki je princu Charlesu najbolj ustrezal, da je prekinil svoj turnir v polu.