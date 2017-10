Diana obnorela Trumpa: Bila je malce nora, a vseeno bi spal z njo

Ameriški predsednik Donald Trump je v preteklosti izrekel že marsikaj, kar je razburilo javnost, a izjava o princesi Diani, ki jo je leta 2000 dal med radijskim intervjujem s Howardom Sternom, je razjezila številne Britance in ljubitelje kraljeve družine. O tem na dolgo in široko pišejo tudi v britanskem Daily Mailu.

»Bila je visoka, lepa, imela je lepo kožo. Celoten paket,« je dejal in dodal, da je bila naravnost čudovita. »Bila je malce nora, a to so nepomembne podrobnosti.«

Trump je v oddaji razpravljal o desetih najbolj vročih ženskah in Diano uvrstil na visoko tretje mesto, svojo bivšo ženo Ivano na drugo in prvo damo Amerike na prvo. Dodal je, da bi spal s princeso Diano, prav tako pa bi v posteljo skočil z Angelino Jolie, Mariah Carey in s Cindy Crawford, pa čeprav imajo vse tri za njegov okus prevelike ustnice.

Donald je Diani namenil lepe besede tudi v svoji knjigi, ki je bila izdana novembra 1997, le tri mesece po njeni smrti. »Nisem si mogel pomagati, da ne bi opazil, kako je vplivala na ljudi. S svojim šarmom in prisotnostjo je naravnost razsvetlila prostor. Bila je prava princesa – sanjska ženska.« Šest mesecev po ločitvi od princa Charlesa ji je za 35. rojstni dan celo poslal velik šopek rož in predlagal, da se sestaneta.

A Diana ni gojila enakih čustev do Donalda. Menda jo je vse skupaj navdajalo z gnusom. »Trump je videl Diano kot trofejo. Vrtnice in orhideje, s katerimi je napolnil njene sobane, so v njej vzbujale strah, da jo zalezuje. Ko je tragično preminula, je Trump prijateljem razlagal, da je eno izmed njegovih največjih obžalovanj to, da se nista sestala. Dejal je celo, da je vedno verjel, da ima pri njej možnosti,« pa so zapisali pri Sunday Timesu.