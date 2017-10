Diana obnorela Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump rad provocira, a tako ne deluje šele od predsedniške kampanje, ko je izrekel prenekatero vsaj politično nekorektno opazko. V 90. letih prejšnjega stoletja je bil Trump, takrat še samo poslovnež, večkrat gost v radijski oddaji kontroverznega Howarda Sterna in v eni je beseda nanesla na princeso Diano. Kot je dejal Trump, ga je princesa očarala, čeprav se mu je zdela nora. Če bi imel možnost, bi z veseljem skočil z njo med rjuhe, je povedal Trump. Zdela se mu je namreč izjemno lepa kot supermodel. »Bila je visoka, bila je lepa, imela je brezhibno polt, vse na njej je bilo brezhibno. Bila je nora, a to je malenkost,« je Sternu zaupal leta 2000, ko sta se pogovarjala o seznamu desetih najbolj vročih žensk, ki ga je sestavil mogotec. Diana je bila na tretjem mestu, takoj za njegovo prvo ženo Ivano, prvo mesto pa je seveda zasedla Melania. Trump je takrat pokomentiral še Angelino Jolie, za katero je rekel, da ima prevelike ustnice, ter manekenko Cindy Crawford, s katero bi, kot je dejal, z veseljem skočil v posteljo.

Da mu je Diana všeč, je bilo sicer znano že dlje, Trump se tega niti ni trudil skrivati. O njej je pisal celo v eni od svojih knjig, ki je izšla le tri mesece po tragični smrti britanske princese: »Ne morem si pomagati, da ne bi opazil, kako je prevzela ljudi. Bila je kot sonce in razsvetlila je vsako sobo, v katero je vstopila. Njen šarm. Njena pojava. Bila je resnična princesa, sanjska ženska.« Trump jo je imel čast večkrat srečati, na eni od dobrodelnih večerij v New Yorku sta celo sedela pri isti mizi. Čeprav je bila takrat z njim tedanja žena Marla Maples, je bil Trump povsem očaran. Tistega večera Diani sicer ni dvoril, saj je bila še poročena s princem Charlesom, ji pa je menda nekaj mesecev potem, ko sta naznanila ločitev, poslal ogromen šopek. Pripeto je bilo sporočilo, v katerem je izrazil sočustvovanje ob ločitvi, a ji je hkrati polaskal in menda celo predlagal zmenek.