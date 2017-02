Devetnajst let mlajšega postavila pred vrata

Že skoraj tri desetletja upa in verjame, da se ji bodo nasmehnile ljubezenske zvezde. A čeprav si je že pred 29 leti prepevala – z njo pa ves svet – uspešnico I should be so lucky, je v življenju Kylie Minogue to ostalo le pri besedah, ki se nočejo in nočejo uresničiti. Doživljala je namreč en ljubezenski brodolom za drugim, največjega morda zdaj, ko je bila že absolutno prepričana, da je vendar napočil njen čas in je pri skoraj petdesetih končno naletela na pravega. A namesto da bi z 19 let mlajšim britanskim igralcem Joshuo Sassejem v bližnji prihodnosti zakorakala pred oltar, je snela zaročni prstan, preklicala zaroko in moškega, ki ji je ukradel srce, vrgla skozi vrata. Ker ji srca ni le ukradel, ampak ji ga zdaj tudi zlomil in izdal njeno zaupanje. Zaradi mlajše španske igralke Marte Milans.



Postavni igralec Jason Donovan in pevca Lenny Kravitz ter Michael Hutchence. Zapeljivi Oliver Martinez in maneken Andres Valencoso. Vsi ti so miniaturni avstralski lepotički v preteklosti pospešili utrip in greli srce, a je vselej pristala na pokopališču strtih src. »Želim si nekoga. Po duši sem romantik, čeprav nisem nikoli, niti kot majhna deklica, konvencionalno sanjarila o beli obleki in poroki. A obožujem občutek zaljubljenosti,« je leta 2015 razmišljala tedaj samska Kylie in pridala, da je morda delala napako, da se je vselej zapletala s preveč lepimi moškimi. »Prelepi in preveč postavni – morda je to moja napaka. Čeprav me, roko na srce, ne moti, če moški postaja siv ali se mu dela pleša, niti malce trebuščka me ne moti.« A je kljub temu še tistega leta pristala v objemu postavnega, precej mlajšega britanskega žrebca Joshue.

