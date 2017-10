Deveti del Vojne zvezd prestavili za pol leta

Veliko razočaranje za ljubitelje Vojne zvezd. V torek so razkrili, da bodo premiero devetega dela vesoljske sage prestavili za več kot pol leta. Prvotni datum je bil 24. maj 2019, a so naleteli na težave v produkciji, med drugim so na režiserski stolček znova postavili JJ Abramsa. Novi termin je 20. december istega leta, kar pomeni, da bo izšel približno v istem delu leta kot Sila se je prebudila in letošnja težko pričakovana premiera nadaljevanja Poslednji Jedi.

V izjavi za javnost so zapisali, da je bil razhod v obojestranskem interesu.

Abrams se vrača v franšizo, potem ko so odslovili prvotnega režiserja Colina Trevorrowa. Oboževalci upajo, da bo to izboljšalo film. Obeti so dobri, saj je Abrams, ki prav tako piše scenarij, združil moči z mojstrom znanstvene fantastike Chrisom Terrio. »S filmom Sila se je prebudila je JJ več kot izpolnil naša pričakovanja,« je povedala predsednica Lucasfilma Kathleen Kennedy. »Prav zaradi tega sem navdušena, da se vrača in bo zaključil to trilogijo.« Abrams je z omenjenim filmom prinesel dve milijardi zaslužka, 51-letni režiser pa je posnel tudi dva odlično sprejeta filma Zvezdnih stez.



Colin je postal režiser in scenarist devetega dela avgusta 2015, vendar se po dveh letih ni mogel poenotiti z vodstvom Lucasfilma o tem, kako naj bi se odvijala zgodba. V izjavi za javnost so zapisali, da je bil razhod v obojestranskem interesu.

15. decembra prihaja v kino Poslednji Jedi.

Snemanje zadnjega dela trilogije naj bi se začelo čez pet mesecev, scenarij pa še vedno ni končan. Prihajajoči film Poslednji Jedi je delo Riana Johnsona, avtorja uspešnice Looper. On bi prav tako bil dobra izbira za zadnji del, vendar je trenutno verjetno preveč zaposlen s Poslednjim Jedijem, ki pride v kinematografe 15. decembra.