Deset let ljubezni

Voditelj Tarik Filipović že odšteva dneve do okrogle, desete obletnice poroke. Ljubljeno Lejlo Šehović je popeljal pred matičarja leta 2007 na zadnji dan starega leta. Ko sta dahnila usodni da, sta že vedela, da bo nekaj mesecev pozneje prijokal na svet njun mlajši sin Armano.

Čeprav nista skrivala, da se bosta poročila, nikomur nista izdala časa in kraja poroke. V zakon sta skočila skrivaj, v krogu bližnjih in prijateljev. Uradnemu delu je sledila zabava v nekem zagrebškem stanovanju. Od takrat pa vse do danes je iz vsake njune izjave za medije jasno, kako zelo se imata rada. Po skoraj desetletju skupnega življenja sta še vedno prepričana, da sta ustvarjena drug za drugega.

10 let zakona bosta slavila na zadnji dan tega leta.

Ko sta se poročila, je imel danes 45-letni Tarik za seboj že nekaj dolgih zvez, štiri leta mlajša Lejla pa en zakon, ki ji je prinesel le razočaranje. Pravita, da sta se našla ob pravem času na pravem kraju, čeprav si nista takoj padla v objem – preden sta začela hoditi, sta se nekajkrat srečala na promenadi v starem delu Zagreba.

Tarik je najprej stopil v stik z njeno mamo. Leta 1998, ko je Lejla na škandalozen način izgubila naslov miss Hrvaške: odvzeli so ji ga, ker niso želeli, da bi muslimanka na svetovnem lepotnem izboru zastopala Hrvaško. Naslednjič sta se srečala v prodajalni čevljev, tretjič pa v nekem lokalu. Vsako srečanje se je končalo zgolj z mimobežnim pozdravom in nasmehom. Leta 2005 se je razvedelo, da sta par. Od leta 2002, ko je kot voditelj oddaje Lepo je biti milijonar postal eden najpopularnejših televizijcev na Hrvaškem, so Tarikovo ljubezensko življenje vzeli pod drobnogled mediji. Kar nekaj zvez se je začelo in končalo, preden so leta 2006 na zabavi po slovesni podelitvi marketinških nagrad fotografi ujeli Tarika, kako objema Lejlo.

Pet mesecev pozneje je postalo jasno, da ta zveza ne bo le še ena od mnogih. Februarja 2007 je Tarik poslal Lejlo na prevzem nagrade za najboljšega moškega voditelja, ki se je sam zaradi obveznosti ni mogel udeležiti. Voditelj je na Tarikovo željo Lejlo poklical na oder, kljub temu da bi morala uradno prevzeti nagrado njegova urednica. Njegovi prijatelji so iz geste, s katero je počastil svojo izbranko, razbrali, da se želi z njo poročiti. Jeseni istega leta se je Lejli že poznal nosečniški trebušček, na vprašanja, ali nameravata pred matičarja, pa sta odgovarjala s skrivnostnim nasmeškom.