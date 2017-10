Demijina hči že pol leta trezna

Julija je s ponosom razkrila, da že pol leta živi povsem trezno. »Nisem popolna, vsake toliko zavozim. A včasih mi kaj tudi uspe. Želim deliti ponos, ki ga čutim, ker sem že pol leta trezna,« je dejala Rumer Willis. A ni požela pretiranega aplavza, temveč je zasejala seme ugibanja, v primežu katerih substanc je bila ujeta. A če se na namigovanja o odvisnosti tedaj ni odzvala, se je ljudem zdaj odločila naliti čistega vina.



Ljudje sklepajo, predvidevajo, sumničijo, običajno najprej pomislijo na tisto slabše. To je zdaj dognala najstarejša hčerka nekdanjega zvezdniškega superparčka Demi Moore in Brucea Willisa, ki so ji ljudje pripisali borbo z odvisnostjo le, ker se minulo leto ni pritaknila nobene omame, še kozarčka vina ne. Čeprav se je vse začelo kot povsem klasičen ponovoletni post. »Za treznost se nisem odločila zaradi potrebe, začelo se je kot januarski post. Ko je minil, sem preprosto nadaljevala. Nikakor ni šlo za to, da bi imela težave,« je zdaj dejala.



Če je bila že Rumer ponosna na svoj dosežek, je verjetno še več zadovoljstva občutila njena mlajša sestra Tallulah, saj zdaj minevajo že tri leta, odkar se je postavila po robu motnjam prehranjevanja in zmagala. »Še pred tremi leti sem bila podhranjena. Nisem cenila ne sebe, ne svojega življenja, ne telesa. Kaznovala sem se, prepričana, da preprosto nisem dovolj. Dovolj dobra, lepa, vitka. Uničevala sem se, tudi s pomočjo zdravil, da sem postala le lupina,« se je odprla Tallulah in dodala, da je to, da je premagala notranje demone, ki so jo počasi ubijali, vsekakor največji in najpomembnejši dosežek njenega življenja.