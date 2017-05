Demi Moore sodijo zaradi smrti

Predlanski julij bi moralo biti na domu hollywoodske težkokategornice Demi Moore vse v znaku slavja. Igrati bi morala glasba, na vrtu v vetriču poplesavati lampinjoni, v hladilniku čakati velikanska torta. Njena drugorojenka Scout je namreč praznovala 24. rojstni dan, to je bil tudi razlog, da je zvezdnica z oddiha na podeželju potovala nazaj proti svoji losangeleški vili. Ko jo je dosegla grozljiva vest. Medtem ko je ni bilo, je njen pomočnik Larry Hernandez priredil zabavo, na kateri je v bazenu pred hišo utonil 21-letni Edenilson Steven Valle. »V popolnem šoku sem. Sočustvujem z družino in prijatelji nesrečnega mladeniča,« je tedaj dejala Moorova, ki mladeniča ni poznala. Toda zdaj se je znašla med tistimi, ki jih mati in oče pokojnega tožita na sodišču.



Jorge in Maria Valle sta februarja vložila tožbo proti gostitelju usodne zabave Larryju in skrbnici igralkine nepremičnine Betty Wong. Četudi je mrliški oglednik smrt označil za nesrečo, saj naj bi Edenilsonu spodrsnilo ali pa se je spotaknil, da je padel v bazen in utonil, ni kriv sam. Na zabavi so namreč stregli alkohol, ki v kombinaciji z vodo pač ni dobra zamisel. Ob tem da vrt, poln potk in okrasnega kamenja, lahko postane nevarna past. Za piko na i pa je nesrečnik vsem na zabavi jasno in glasno povedal, da je neplavalec. A so ga kljub temu pustili samega – ko so drugi že odšli, je Edenilson namreč še vedno postopal po vrtu z bazenom. »Larry Hernandez je vedel, da so udeleženci tisto noč popivali. Še več, pijačo je stregel na zabavi, ki jo je priredil v očitno nevarnem okolju. Osvetljava na vrtu je slaba in šibka, okrasno kamenje, razmetano naokoli, tudi tik ob bazenu, pa je odlično za spotikanje,« piše v sodnih spisih. Na katerih se je zableščalo ime še tretje obtoženke. Ime Demi Moore. Ni je bilo doma, za zabavo sploh ni vedela, a naj bi bila kljub temu soodgovorna za tragedijo. Če zvezdnica ne bi kupila omenjene hiše in če ne bi najela Larryja, bi bil njun sin še živ. To se verjetno plete po glavah nesrečnih staršev, ki želita, da za smrt Edenilsona odgovarja tudi Demi. Ona je namreč tista, ki je nepremišljeno in malomarno najela Hernandeza, kot je tudi tista, ki bi morala poskrbeti, da je njena posest – vsaj če misli koga gostiti – varna. Poskrbeti bi morala za ustrezno razsvetljavo okoli bazena in za to, da je globlji del bazena, ki je s tremi metri neprimeren za neplavalce, označen z varnostnimi opozorili. Jorge in Maria sta šla v tožbi še korak dlje, trdeč, da je bila tudi voda v bazenu veliko pretopla. Z dobrimi 38 stopinjami Celzija je namreč usodno delovala na možgansko delovanje Edenilsona, ki je trpel za »nerazkritim zdravstvenim stanjem, zaradi katerega je občutljiv za visoko temperaturo vode. Ta pa je očitno vplivala na njegove možganske funkcije.« Kaj bo na obtožbe porekel sodnik, bomo še videli. Kot bomo verjetno tudi izvedeli, kolikšno odškodnino terjata Valletova.

