Demi Moore greje posteljo 30 let mlajšemu

Nick Jonas je 30 let mlajši od Demi. Foto: vir: facebook

Demi Moore (55) obožuje mlajše moške. In to precej mlajše. Tokrat je namreč po poročanju ameriškega spletnega portala Radar Online svoje kremplje zasadila v kar tri desetletja mlajšega glasbenika Nicka Jonasa, ki je v preteklosti grel posteljo številnim zvezdnicam, med njimi tudi Kate Hudson (38) in avstralski pevki Delti Goodrem (33).

Demi in Nicka naj bi seznanila igralkina hči Rumer (29). »Ugotovila je, da ima Nick izkušnje s starejšimi ženskami, poleg tega pa je bil samski. Seznanila ga je z mamo in od takrat sta neločljiva,« je povedal neimenovani vir. Demi si ni želela, da bi ta informacija prišla v javnost, saj se boji, da bi se ji ljudje posmehovali, še posebej po tistem, ko jo je zapustil Ashton Kutcher.

S 16 let mlajšim igralcem je bila poročena nekaj let, po ločitvi pa se je dobivala z 31-letnim rokerjem Seanom Fridayjem, 31-letnim Vitom Schnablom in s 36-letnim Harryjem Mortonom.

Njeni prijatelji pravijo, da se je Demi za Nicka pošteno ogrela. »On je dokaz, da so leta samo številka,« je še povedal vir.