Del Bele hiše kot mesto duhov: Melania noče biti prva dama ZDA

Newyorški časnik New York Post poroča, da Melania Trump (47) ni nikoli želela biti prva dama ZDA in da se sila neprijetno počuti pod žarometi, kjer je samo zato, ker je soproga predsednika ZDA. Dnevnik povzema pisanje revije Vanity Fair, ki se sklicuje na vire v Beli hiši. Zaradi tega je vzhodno krilo Bele hiše, ki je tradicionalno delovno mesto prve dame in njene ekipe, trenutno podobno mestu duhov. Viri pravijo, da je Melania nekoč dejala, da odločno nasprotuje temu, da bi se njen soprog potegoval za položaj predsednika ZDA, ker jo je strah, da bo zmagal.

Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham zatrjuje tudi, da je Melania vedno podpirala vsa prizadevanja svojega moža.

Spomnili so se na rojstni dan

Velja omeniti, da je prva dama ZDA 26. aprila praznovala rojstni dan. Nanjo so se spomnili v rodni Sevnici v skupini na facebooku s pomenljivim imenom Melanijin rojstni dan ter zapisali: »Naša Melanija bo rojstni dan verjetno praznovala v intimnem krogu sorodnikov in prijateljev, rodna Sevnica pa bo gotovo poskrbela za žur! Kjer koli že ste, dvignite kozarčke ob tem prazniku in skupaj zaželimo Melaniji vse najboljše!«

Slavnosti se sicer ni udeležilo veliko ljudi, so pa nekateri zapisali, da zaradi gneče na meji ...