Debelo leto skrivala ločitev

Nežno se mu je smehljala, ga držala za roke in ga strastno poljubljala. To bi bilo lepo in prav, če bi bil Laurence Fishburne moški, deležen strastne naklonjenosti Gine Torres. A namesto zvezdnika, ki se mu je zaobljubila pred 15 leti, je Gina poljubljala neznanca. To so kot sočno, krvavo kost pograbili tabloidi in lepotico obtožili, da možu in očetu njune 10-letne hčerke Delilah natika roge.



»V tej zgodbi ni nepridipravov in prevarantov. Čeprav težkih src sva se z Laurenceom že minulo jesen odločila, da je najinega zakona konec. Najina ljubezenska zgodba ima pač drugačen konec od tistega, ki sva ga pričakovala,« je zlobne govorice o prevari in izdaji zatrla Torresova.



Novosti iz zasebnosti slavnih po navadi takoj pricurljajo do medijev, a Torresovi in Fishburnu, ki sta 2002. zakorakala pred oltar, je vest o razhodu uspelo skrivati debelo leto. In še zdaj sta razpad ljubezni potrdila le, da ne bosta tarča obrekovanj. »Še vedno smo družina in z Laurenceom še naprej skupaj vzgajava najino hčerko,« je pridala Gina, ki je že obrnila nov list. Srce ji je menda minuli mesec ukradel Kevin Wright, menda popolno nasprotje bivšega. »Ni hoollywoodski tip človeka, prej preprosti kavboj,« je dejal vir.