De Niro z berglami razburil oboževalce

Robert De Niro spada v majhno skupino igralcev, ki bi jih lahko označili za žive legende. Zato ne preseneča, da je fotografija postaranega zvezdnika, ki je nedavno zakrožila po spletu, močno vznemirila njegove oboževalce. Na posnetku je videti strašansko postaran, poleg tega si pri hoji pomaga z berglami. Na srečo se je izkazalo, da so posnetki 74-letnega veterana nastali na prizorišču snemanja novega filma v New Yorku. Gre za težko pričakovani film The Irishman (Irec), ki nastaja pod režisersko taktirko Martina Scorseseja, še enega kultnega veterana.



Fotografija, na kateri je oskarjevec strahovito prepričljiv starostnik, je nastala v ponedeljek. Na prizorišču snemanja je bila tudi njegova soigralka in še ena hollywoodska težkokategornica Anna Paquin, ki igra njegovo hčerko. De Niro upodablja mafijskega morilca Franka Sheerana, ki so mu pravili tudi Irec in je igral pomembno vlogo pri umoru Jimmyja Hoffe. Po videzu sodeč so snemali prizore iz poznih let zloglasnega kriminalca.

Zgodba temelji na romanu iz leta 2004 z naslovom Slišal sem, da barvaš hiše. Zagotovo bo film velika uspešnica, saj se je to zgodilo malone z vsakim filmom, v katerem sta moči združila Scorsese in De Niro: Dobri fantje, Kralj komedije ali Razjarjeni bik, ki je De Niru leta 1981 prinesel drugega oskarja. Zgovoren je tudi seznam njegovih soigralcev, saj bo Hoffo upodobil Al Pacino, mafijca Rusella Bufalina pa igra Joe Pesci. Snemanje bi morali končati do konca meseca, a je zaradi vrtoglavih stroškov odstopil eden od producentov. Film je nato kupila produkcijska hiša Netflix za 105 milijonov dolarjev, stroški pa so medtem že narasli na 125 milijonov ameriških zelencev (103 milijone evrov).