David Beckham: Sin nas ves čas maltretira

David in Victoria Beckham sta ponosna na svojega najstniškega sina Brooklyna (18), ki se je vrgel v fotografske vode. Nedavno je v Londonu predstavil knjigo What I see (Kar vidim) s 300 fotografijami in pripravil tudi razstavo.

»Tako zelo sva ponosna na sina. Samo ko nas ne bi ves čas gnjavil s fotografiranjem,« pravi nekdanji nogometaš David Beckham (42).

S sinom se je pred dnevi odpravil v New York, kjer bo Brooklyn jeseni začel študirati fotografijo.



Mladenič je sicer zelo navezan na mamo. Pred kratkim si je celo omislil tetovaža »mamin dečko«.