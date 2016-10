David Arquette bo še v tretje postal očka

Življenje je nepretrgan krog smrti in rojstev, česar se te dni še kako dobro zaveda hollywoodski zvezdnik David Arquette. V roku enega kratkega meseca je namreč izkusil obe življenjski skrajnosti. Največjo žalost, ko je sredi septembra 29-letno borbo z virusom HIV izgubila njegova sestra Alexis. In zdaj največjo radost, saj v trebuščku njegove drage Christine McLarty raste novo življenje. »Neizmerno blagoslovljen sem, saj Christina pod srcem nosi mojega sinka!« je vzhičeno zapisal bodoči očka in pridal, da sta podobno kot on navdušena njegov dveletnik Charlie in 12-letna hčerka Coco, ki se mu je rodila iz dolgoletnega razmerja s stanovsko kolegico Courteney Cox.



Prvič je na pot očetovstva stopil pri 33 letih, ko se je iz njegove ljubezni s Coxovo rodila mala Coco. Drugič pa je čare previjanja pleničk doživljal pred dvema letoma, ko je z desetletje mlajšo izvoljenko Christino, s katero sta se začela videvati leta 2011, na svet pokukal mali Charlie. A čeprav se je David nemudoma zaljubil v kratkohlačnika, se je hitro spomnil tudi tistih malce manj sladkih plati novopečenega starševstva. »Že pol leta nisva spala in oba razganjajo hormoni. Christina še vedno doji, občutek pa imam, kot bi sinka dojil tudi sam,« je lani potarnal igralec, ki pa bo že čez nekaj mesecev spet močno občutil pomanjkanje spanca. Česar pa se vseeno neizmerno veseli, mali Charlie pa tudi že komaj čaka, da spozna mlajšega bratca. »Živijo, dojenček,« je namreč prav Charlie svetu razkril veselo vest zaljubljenega para, ko je radovedno gledal fotografijo iz maminega ultrazvoka in poljubil prvi posnetek še nerojenega bratca.



Arquette je v letih, ko je prvič postal oče, morda imel več energije kot danes, pa vendar ve, da bo zdaj boljši oče kot poprej. Predvsem ker se je toliko naučil iz prvih dveh poskusov, da srčno upa, da tretjič ne bo ponavljal napak, ki jih je morebiti naredil pri hčerki in prvem sinu. »Starejši sem in bolj zrel. Zato se vzgoji dojenčka lahko posvetim drugače, bolje, saj se zdaj veliko močneje zavedam čudeža vsakodnevnih izkušenj, ki jih doživljaš z otrokom. Veliko bolj cenim vsak trenutek z otrokom,« je povedal David, ki pa je že s Charliejevim prihodom začel pri sebi opažati spremembe. »Odkar je v moje življenje prišel Charlie, ljubim hčerko Coco še bolj kot prej. Zaradi njega sem se namreč spomnil vseh trenutkov, ko je bila še majhna. Opomnil me je, kako sem užival, ko je prišla na svet.«