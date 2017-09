Danski princ ima demenco

Že vrsto let se pritožuje, ker ne nosi naziva kralj. Foto: Reuters

Danski Princ Henrik, mož kraljice Margrethe, boleha za demenco, je sporočila kraljeva palača. Monarhija je izjavo za javnost, v kateri je potrdila prinčevo stanje, izdala le nekaj tednov potem, ko je princ povedal, da noče biti pokopan ob svoji ženi, saj se do njega vede nespoštljivo. Kruta bolezen, za katero ne obstaja učinkovito zdravljenje, je napredovala hitreje, kot so domnevali, zaradi tega pa je palača že oklestila obveznosti 83-letnega princa, ki je tudi častni predsednik in pokrovitelj več organizacij, kaj bo s tem, še ni znano.

»Po dolgotrajnih preiskavah in številnih testih, ki so jih opravili v drugem delu poletja, je skupina specialistov iz bolnišnice Rigshospitalet postavila diagnozo, da njegova kraljeva visokost princ Henrik boleha za demenco. Kognitivni upad je, pravijo specialisti, večji, kot so pričakovali glede na njegovo starost,« je sporočila palača.

V Franciji rojeni član danske kraljeve družine velja za največjega nergača med kraljevimi z vsega sveta, na naslovnice časnikov se je spravil v začetku avgusta, ko je povedal, da niti po naključju noče biti pokopan ob svoji ženi, ko bo prišel njegov čas. Ženo, dansko kraljico, je javno obtožil, da mu ne izkazuje spoštovanja, kot bi naj ga žena izkazovala možu. Že vrsto let ga moti, da ob njenem kronanju leta 1972 tudi sam ni prevzel naziva kralj, ves čas je princ spremljevalec. V intervjuju za lokalni tednik Se og Hor jo je obtožil, da ga ima za norca. »Moja žena se je odločila, da bi rada bila kraljica, vesel sem zanjo. A kot človek bi se morala zavedati, da če sta moški in ženska poročena, sta enakovredna.« V intervjuju je povedal še, da če že v življenju nista enakopravna in enakovredna, potem naj bo tako tudi po smrti. Palača je takrat sporočila, da kraljica spoštuje njegovo željo, da noče biti pokopan v katedrali Roskilde.

No, zdaj je kraljeva palača sporočila še, da bi lahko te izjave oziroma spremembe v vedenju pripisali bolezni, ki očitno hitro napreduje, z njo sicer povezujejo še težave v čustvovanju in sprejemanju odločitev ter v splošni interakciji z zunanjim svetom. Ali je na Henrikove pripombe o zadnjem počivališču vplivala demenca, ni znano. Je pa palača javnost že zaprosila za spoštovanje njegove zasebnosti in prav tako vseh družinskih članov.

Princ se je kot Henri Marie Jean Andre Count de Laborde de Monpezat rodil 11. junija 1934 v kraju Talence v bližini Bordeauxa, Margrethe, tistikrat kronano princeso, je spoznal v Londonu, kjer je delal kot diplomat. Ob poroki je spremenil ime v Henrik, prevzel protestantsko vero in se odrekel francoskemu državljanstvu v prid danskemu. Še preden je Margrethe postala kraljica, sta se jima rodila dva otroka, princ Frederik leta 1968 in leto pozneje princ Joakim.