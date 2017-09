Daniel Day-Lewis igro zamenjal za motorje

Paparaci so nedavno ujeli oskarjevca Daniela Day-Lewisa, ki trenutno okreva po motoristični nesreči, ki jo je doživel v začetku tega meseca. Igralec si je zlomil roko, a je videti, da so bolečine popustile, saj se je sproščeno sprehajal po Manhattnu. Kako se je nesreča zgodila, ni znano, je pa vir blizu 60-letnega zvezdnika razkril, da je imel veliko sreče. »Šlo je za nesrečo z motorjem, v kateri si je zlomil roko. K sreči ni bilo nič hujšega, prav tako ni bil nihče drug poškodovan. Bil je kakovostno zaščiten, nosil je čelado. A kljub temu je bil to neljubi dogodek.« Vir je dodal, da nesreče ni zakrivil zvezdnik. Predstavnica igralca Leslee Dart zadeve ni želela komentirati.



Pod žarometi je vse pogosteje njegov 18-letni sin Gabriel-Kane.



To ne preseneča, saj se je zvezdnik pred meseci umaknil iz javnosti. Spomnimo se, da je junija močno pretresel javnost, ko je napovedal, da se umika iz igralskega sveta. No, v resnici je za marsikoga žalostno novico posredovala kar Dartova: »Odločil se je, da bo opustil igranje. Je neskončno hvaležen prav vsem, s katerimi je skozi dolga leta sodeloval, tudi občinstvu. Gre za zasebno odločitev, ne on in ne njegovi predstavniki ne bomo tega komentirali.«

3 oskarje je osvojil za svoje delo.

Daniel je veljal za mojstra metodične igre, zaradi česar je bil strašansko izbirčen, ko je sprejemal vloge. Vsekakor spada med igralsko elito, saj je osvojil rekordne tri oskarje. Prvega za vlogo v filmu Moja leva noga (1989), v njem je upodobil pisatelja in umetnika Christyja Browna, ki je bil obsojen na invalidski voziček zaradi cerebralne paralize. Drugega oskarja si je prislužil s filmom Tekla bo kri (2003), v katerem je igral neuklonljivega naftnega mogula, tretji zlati kipec pa mu je prinesla naslovna vloga v filmu Lincoln (2013), ki ga je režiral sloviti Steven Spielberg. Večkrat je bil nominiran za to nagrado. Medtem ko se Daniel umika izpod žarometov, je pod njimi vse pogosteje njegov 18-letni sin Gabriel-Kane, ki je uspešen maneken, model in glasbenik. Zanj se potegujejo ugledne modne hiše, kot sta Chanel in Tommy Hilfiger.