Danes zvezdniki, nekoč brezdomci

Delujejo, kot da so bili rojeni z zlato žlico v ustih, v resnici pa so za njimi časi, ko so imeli komaj kaj dati v usta. Kar nekaj zvezdnikov ima za seboj obdobje, ko niso imeli niti strehe nad glavo. Ko je dopolnila 18 let, si je Jennifer Lopez zaželela postati plesalka. Njena mati Guadalupe je hčerini želji nasprotovala: prepričana je bila, da je pomembnejše dokončati fakulteto. Po hudem prepiru je Jennifer zapustila dom. Ker si ni mogla privoščiti, da bi najela stanovanje, je nekaj mesecev spala kar na kavču v plesnem studiu.



Ed Sheeran je v knjigi Ed Sheeran: A Visual Journey, ki jo je objavil leta 2014, razkril žalostno podrobnost iz svoje preteklosti. Povedal je, da je, preden je postal priljubljen, pogosto spal na vlaku, na klopeh pred Buckinghamsko palačo v Londonu ali pa v dnevnih sobah prijateljev in znancev. Potem ko je njegov oče ostal brez službe, je Jim Carrey z družino živel v kombiju. Eno noč so preživeli v šotoru pred hišo Jimove starejše sestre, v glavnem pa so spali v vozilu. Igralec pogosto omenja, da je prav v tem težkem obdobju razvil smisel za humor.



Halle Berry je iz rodnega Clevelanda odšla v New York, da bi uresničila sanje in postala igralka. Njena mati Judith Ann se je odločila, da je ne bo denarno podpirala. V težkih trenutkih je Halle spala v prenočiščih za brezdomce. »Ta izkušnja me je naučila, da moram sama poskrbeti zase. Naučila sem se, da lahko preživim v vseh razmerah. Postala sem oseba, za katero se ve, da bo uresničila, kar si je zadala,« je povedala oskarjevka.



Ker je bil njen oče nasilen, je bila Lil Kim skupaj z mamo prisiljena pobegniti iz družinskega doma, ko ji je bilo komaj osem let. Ker nista imela nobenega denarja, sta spali na zadnjem sedežu maminega avtomobila nekaj mesecev, preden se jima je znova uspelo postaviti na noge.



Čakalnica, zavetišče, avto



Prezgodaj umrli pevec skupine Nirvana Kurt Cobain je bil tako reven, da je spal pod mostovi in v čakalnicah bolnišnic. Hilary Swank je živela v prikolici, vse dokler ni pri petnajstih odšla v Los Angeles z mamo, da bi poskusila srečo na filmu. Na avdicije se je oglašala s klici iz telefonskih govorilnic.



Starši pevke Shanie Twain so imeli burno zvezo. Odnosi med njimi so se, ko je družina postala revna, še poslabšali. Mati je 1979. vzela štiri otroke in se z njimi odpravila v Toronto, v zavetišče za brezdomce. Shania je bila stara komaj 14 let.



Zvezdnik Jurskega parka Chris Pratt je kot 19-letnik živel na Havajih kar v kombiju. Na otoke se je preselil, ker mu je prijatelj ponudil honorarno službo. »Cele dneve smo pili in kadili travo, delali smo minimalno število ur, le toliko, da smo pokrili stroške bencina, hrane in osnovnih potrebščin. Bilo je očarljivo,« je povedal Pratt.



Režiser James Cameron se je, preden je prodal pravice za Terminatorja, komaj preživljal. Medtem ko je pisal scenarij za kultni film, je celo spal v avtomobilu. Terminator je prinesel 77 milijonov dolarjev zaslužka. Tudi Phil McGraw oziroma Dr. Phil ni imel vedno strehe nad glavo. Ko je bil star 12 let, sta z očetom živela v avtomobilu. Njegov oče je bil takrat psiholog pripravnik. Filmski James Bond Daniel Craig je na začetku kariere občasno spal na londonskih klopeh.



Kraljica jazza Ella Fitzgerald je leta 1981 prepevala tedanjemu predsedniku Amerike Ronaldu Reaganu, preden je postala najboljša jazz pevka vseh časov, pa je bila brezdomka. Še kot najstnica je pobegnila od doma in živela na ulici, vse dokler je niso leta 1934 zaposlili v gledališču Apollo. Milijonar Chris Gardner, ki je navdihnil film The Pursuit of Happyness, je bil brez strehe nad glavo skupaj s sinom. Takrat se je vpisal v tečaj finančnega poslovanja, saj je, kljub temu da na tem področju ni imel nobenih izkušenj, začutil, da mora v to smer.