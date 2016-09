Dan po smrti igralke prodal njen seks posnetek

Poročali smo, da je v 48. letu starosti umrla igralka, pevka in slikarka Alexis Arquette . Pred smrtjo je bila obkrožena z družino. Predvajali so ji glasbo in ji peli, je po njeni smrti razkril brat Richmond. Medtem ko družina še vedno žaluje za eno najslavnejših transseksualk na svetu, ki se je leta 1969 v Los Angelesu rodila kot Robert Arquette, mediji pišejo o škandalu, ki je njene bližnje pretresel le dan po izgubi njihove ljubljene sestre in prijateljice.

Daily Mail namreč poroča, da se je le dan po smrti igralke medijem in pornoindustriji oglasil njen nekdanji ljubimec in ponudil njun domači posnetek, ki je nastal pred dvema letoma. Posnetek je kupila spletna stran X-hamster, je potrdil tiskovni predstavnik Alex Hawkins, ob tem pa je še povedal, da so ga kupili le zato, da so ga lahko pozneje uničili, saj si ne želijo, da bi bil načet ugled preminule Alexis.