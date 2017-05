Čudno dogajanje na britanskem dvoru: sklican urgentni sestanek, nihče ne ve, zakaj

Kraljica Elizabeta in princ Filip 13. aprila letos. Foto: Reuters

Sinoči je Britance vznemirila informacija, da je kraljica sklicala nujni sestanek, na katerega morajo priti tako rekoč vsi, ki imajo opravka z dvorom oziroma kraljevo družino. O dogajanju poroča Daily Mail, kjer navajajo, da so vpoklicani tudi uslužbenci kraljevega posestva v Balmoralu na Škotskem. Pojavile so se govorice, da bo objavljena vest, ki bo zadevala kraljico Elizabeto ali princa Filipa.

Sestanek bo danes dopoldne, zbrane pa naj bi nagovorila najstarejši član kraljevega ustroja in kraljičina desna roka, glavni komornik grof William Peel in kraljičin osebni tajnik sir Christopher Geidt. Portal poroča, da so tudi uslužbenci, ki na dvoru služijo že najdlje, ostali brez informacije, zakaj je sestanek sklican, menijo pa, da je »skrajno nenavadno,« posebej zato, ker je bil sestanek sklican sredi noči. Tovrstni sestanki sicer niso nič nenavadnega, a ti po navadi niso sklicani na takšen način.

Kraljica Elizabeta je bila sicer prejšnji mesec stara 91 let, njen mož princ Filip pa bo junija 96.

Kraljico je včeraj obiskala tudi britanska premierka Theresa May, danes pa imajo Britanci lokalne volitve.