Črna gazela Naomi Campbell razjezila Srbe

O supermanekenkah se govori, da za manj kot 10.000 evrov sploh ne vstanejo iz postelje. In čeprav bi marsikdo pomislil, da gre za prazne marnje, stvar sploh ni privlečena za lase. Slovita britanska manekenka Naomi Campbell je konec tedna obiskala Beograd, kjer se je udeležila zabave kozmetične družbe, ki se ukvarja z vse bolj priljubljeno japonsko metodo vrisovanja obrvi, podelila nagrado za najboljše oblikovanje obrvi, povedala, kako super je bilo na tednu mode v Milanu, in po petnajstih minutah odbrzela na letališče. In za to prejela 209.000 evrov honorarja.

Pridem kmalu

Čeprav so srbski mediji na veliko napovedovali obisk črne gazele in pisali, da se bo srečala s turbofolk popevkarico Jeleno Karleušo, jedla v gostilni teniškega asa Novaka Đokovića in uživala v beograjskem nočnem življenju, od vsega tega ni bilo nič. Manekenka je izvedla pravi blitzkrieg, bliskovito vojno. Potem ko je že rezervirani jutranji polet preložila na popoldanskega, je priletela na mednarodno letališče Nikole Tesle, kjer varnostniki nikomur niso pustili blizu, v visokih petkah (menda s težavo) sedla v taksi in se odpeljala v neimenovani luksuzni hotel v središču Beograda, od koder je nato odhitela na zabavo, od tam pa nazaj v hotel in na letališče. V Beogradu je preživela le šest ur.

Srbe je zbodlo tudi to, da je na svojem profilu na instagramu objavila fotografijo, posneto iz letala, iz katerega se vidi pristajalna steza Nikole Tesle, in jo opremila s pripisom: »Hitim nekam, vračam se (kmalu).« Fotografija je pozneje izginila z njenega profila, a dotlej so jo delili že skoraj vsi srbski mediji. Na zabavi so sicer nastopili številni estradni zvezdniki: od (evrovizijske) pop pevke Marije Šerifović, popfolk pevke Katarine Ostojić Kaje in pop fatalke Sare Jovanović do slovitega trobentača Dejana Petrovića.

Zdravstvene težave?

Naomi Campbell bi se morala udeležiti fotografske seanse za neko ameriško modno blagovno znamko, ni pa znano, ali je to tudi storila. Prav tako je malo znano, da ima 46-letna temnopolta lepotica v zadnjem času zdravstvene težave. Kakor je zaupala novinarjem modne priloge ES londonskega brezplačnika Evening Standard, se bori z izpadanjem las, za kar krivi dolgoletno uporabo lasnih podaljškov, številne umetelno spletene frizure in agresivno lasno kozmetiko.

»Vsi na svetu nosijo lasulje. Meni to ni več pomembno. Delam to, kar hočem, in to, kar od mene zahteva moj posel,« je dejala letos spomladi. Pred časom so svet obkrožile fotografije Naomi v invalidskem vozičku po poškodbi kolka, pisalo se je tudi o tem, da jo muči artritis, in o tem, da so ji zdravniki že večkrat svetovali, naj neha nositi vrtoglavo visoke petke.