Colin Firth je zaprosil za  italijansko državljanstvo

Je poosebljenje angleškega gospoda. Malce zadržan, vselej uglajen in omikan, verjetno pa ni stvari, ki bi ga lahko vrgla iz tira. A vendar se pod dokaj togo in hladno zunanjostjo skriva vročekrven, strasten moški. To je Colin Firth, ki ga poznamo iz filmov – kot aristokratskega gospoda Darcyja v televizijski priredbi romana Prevzetnost in pristranost ali zategnjenega britanskega odvetnika v uspešnicah o Bridget Jones, v hitu Zaljubljeni Shakespeare je stopil v čevlje lorda Wessexa, vloga angleškega kralja Jurija VI. v filmu Kraljevi govor pa mu je prinesla celo oskarja za najboljšega glavnega igralca.



Poročen z Italijanko



Pa vendar je zvezdnik, po katerem se pretaka angleška kri, nad svojo domovino – vsaj deloma – pripravljen narediti križ. Odločitev Velike Britanije, da izstopi iz Evropske unije, je v njem razblinila upe na lep angleški jutri, zato je že zaprosil za pridobitev italijanskega potnega lista. Odraščal je sicer na angleškem podeželju, v vasici Grayshott, pa vendar je tudi že zelo zgodaj začel odkrivati svet. S starši se je zaradi njihovega dela podal v Nigerijo, pri 11 je začasno živel v ameriški zvezni državi Misuri in bil ob vrnitvi na rodno grudo že mali svetovljan. In ko temu pridamo še njegove igralske uspehe, ki ga vodijo po obli, morda niti ni nenavadno, da se ne čuti pretirano vezanega na domovino. »Nimam občutka, da sem privezan na Anglijo. Tesno sem povezan tudi z Ameriko, saj je tam odraščala moja mama pa tudi jaz sem eno leto obiskoval tamkajšnjo srednjo šolo. V mladosti sem se čutil Američana na več kot en način,« je pred sedmimi leti nič kaj patriotsko priznal zvezdnik, ki pa ga minuli dve desetletji vse bolj vleče tudi v Italijo, v rodno deželo njegove ljubljene Livie Giuggioli, ki se ji je zavezal leta 1997 in ki mu je povila sinova Luco in Mattea. Prav v družinskih vezeh tudi tiči (vsaj delen) razlog, da si svojemu britanskemu potnemu listu želi pridati še italijanskega. »Colin je zaprosil za dvojno državljanstvo, za britansko in italijansko, saj želi imeti enak potni list kot njegova žena in otroka,« je povedal njegov predstavnik, čeprav za njegovo odločitvijo naj ne bi tičala le družina.



Drugi dom v Umbriji



Odkar je padla odločitev, da se Velika Britanija poslovi od Evropske unije, se vrsta prosilcev za dvojno državljansko podaljšuje. Med tistimi, ki tej odločitvi ostro javno nasprotujejo, je tudi hollywoodski veljak. »Po mojem mnenju je to katastrofa nenadejanih razsežnosti. V brexitu ne vidim niti ene same pozitivne stvari. Mnogo mojih kolegov, tudi Emma Thompson, smo entuziastični Evropejci, in temu preprosto ne moremo verjeti,« je pred nekaj meseci razglabljal britanski igralec, ki je zdaj – čeprav je to morda zgolj naključje – na italijanski ambasadi v Londonu zaprosil za italijansko državljanstvo. »Colin je zgrožen nad brexitom, njegove posledice ga močno skrbijo,« je povedal vir. Nekateri se sprašujejo, ali mu bo sledila tudi Thompsonova, ki je, ko se je o brexitu še odločalo, dejala, da bi bil izstop iz Unije najbolj podoben norosti. »Sicer živim v Veliki Britaniji, a počutim se Evropejka. Seveda želim ostati del Unije, nasprotno bi bila norost. Meje bi morali brisati, ne pa jih na novo postavljati!«



Zvezdnik z družino sicer živi v Londonu, drugi dom pa imajo v italijanski pokrajini Umbriji. In tudi če se Firth odloči umbrijsko vilo spremeniti v stalno bivališče, mu sprememba okolja ne bo delala pretiranih preglavic, 56-letnik namreč že zdaj tekoče govori italijansko, dela pa mu ne bo manjkalo, saj je ne nazadnje že nekaj filmov posnel tudi v Italiji, med njimi Genovo, ki je režiserju Michaelu Winterbottomu leta 2008 prinesla nagrado za režijo na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu.