Colin Firth je odslej Italijan!

Britanski igralec Colin Firth, ki je v svojih filmskih vlogah pogosto utelešal klasičnega angleškega džentelmena, je prevzel italijansko državljanstvo. »Slavni igralec, ki je prejel oskarja za vlogo v filmu Kraljev govor, je poročen z našo državljanko in je pogosto javno izrazil ljubezen do naše države,« je zapisalo italijansko notranje ministrstvo na svoji spletni strani. Sedeminpetdesetletnik, ki je poročen z italijansko filmsko producentko Livio Giuggioli, je potrdil novico, da ima odslej dvojno, britansko-italijansko državljanstvo, in dodal, da je žena zaprosila za britansko državljanstvo.

Vsega je kriv brexit

Colin Firth je brexit oziroma izstop Velike Britanije iz EU javno označil za katastrofo.

Sinova Colina Firtha in Livie Giuggioli imata že zdaj dvojno državljanstvo. Kakor je povedal igralec, ga je o odločitvi, da zaprosi za italijansko državljanstvo, prepričala globalna politična negotovost. »Nikoli se nisem pretirano ubadal z različnimi potnimi listi, a sedanje razmere so takšne, da se mi je zdelo smiselno, da bi vsi imeli enake potne liste,« je pojasnil Firth, ki se je v preteklosti že večkrat kritično izrazil do britanske odločitve o izstopu iz Evropske unije, pri čemer je t. i. brexit javno označil za katastrofo.

Firth, ki je v karieri pogosto igral tipične uglajene angleške džentelmene pa tudi plemiče – omenimo samo gospoda Darcyja iz Prevzetnosti in pristranosti, uglajenega, a smrtonosnega tajnega agenta v Kingsmanu ter kralja Jurija VI. v Kraljevem govoru –, je poudaril, da bo vedno skrajno britanski, a da čuti tudi strastno ljubezen do Italije.

Naprej, Italija!

1997. se je Colin Firth poročil z Livio Giuggioli.

Colin Firth se je z Livio Giuggioli, producentko in gorečo naravovarstvenico, poročil leta 1997. Skupaj s sinovoma živita v Veliki Britaniji. V primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami tako Italija kot Anglija dovoljujeta možnost dvojnega državljanstva. »Z ženo sva oba strašno ponosna na svoji domovini,« je še dejal Firth.

Iz številnih evropskih držav, med njimi tudi iz Nemčije, Francije in Irske, prihajajo poročila o povečanem številu Britancev, ki so zaradi brexita zaprosili za tuje oziroma dvojno državljanstvo. Novica, da je Colin Firth odslej tudi Italijan, je prišla v javnost le nekaj ur po nastopu britanske premierke Therese May v Firencah, kjer je ponovila svojo odločenost, da oživi nekoliko zastala pogajanja o britanskem izstopu iz Evropske unije in pomiri zaskrbljene britanske poslovne voditelje.