Cobainovo kitaro hoče vzeti njegovi hčerki

Nekaj pičlih otroških spominov je vse, kar jo veže na očeta, pokojnega kralja grungea Kurta Cobaina. Nekaj spominov in kitara martin D-18E, prirejena za levičarje, na katero naj bi legendarni glasbenik odbrenkal svojo še poslednjo pesem. A vendar ji želi odtujeni mož Isaiah Silva, s katerim se je Frances Bean Cobain lani po pičlih 21 mesecih zakona že razšla, vzeti tudi to. Trdeč, da mu je slovito kitaro podarila kot poročno darilo, kar pa Frances silovito zanika. Tako silovito, da je Isaiaha zdaj zvlekla pred sodišče, v središču sodnega boja pa je prav glasbilo.



Pisal se je 18. november 1993, ko je Cobain s svojo skupino Nirvana odbrenkal in odpel verjetno koncert življenja. Akustični koncert v newyorškem studiu glasbene založbe Sony Music. S Cobainom v precej obrabljeni olivno zeleni jopici na barskem stolčku in kitaro, punčico njegovega očesa, v rokah. Ko pa čas prevrtimo le nekaj mesecev naprej, si je s strelom v glavo vzel življenje in za seboj pustil tedaj komaj dveletno Frances. Oguljeno zelenkasto jopico, vredno morda desetaka, so pozneje na dražbi prodali za 130 tisočakov, kitara pa je kot družinska zapuščina romala iz rok v roke. Sprva jo je v spomin na pokojnega moža varovala njegova vdova Courtney Love in jo pozneje kot spomin na očeta izročila hčeri. A četudi je že realna vrednost glasbila več kot precejšnja – pred časom jo je Frances namreč zavarovala za zajeten milijon, strokovnjaki pa trdijo, da bi jo danes lahko prodala za nekajkrat toliko, saj naj bi jih bilo narejenih le tristo –, je njegova sentimentalna vrednost verjetno neprecenljiva. »Je del družinske dediščine, neprecenljiva. Nikakor ni Isaiahova, ne more je kar vzeti,« trdi Courtney, katere menedžer naj bi njenemu že skoraj tudi uradno nekdanjemu zetu pošiljal celo grozilna pisma, ker je ob razpadu zakona s Frances ni želel vrniti. A ne grožnje in ne meseci pogajanj niso obrodili sadov. Isaiah, tudi sam glasbenik, se je trdno oklepa, češ da nečesa, kar mu je Frances podarila ob poroki, nikakor ne namerava vrniti. »Prav sili v sodni spor,« so še malce nazaj trdili v Francesinem taboru. In besede zdaj spremenili v dejanja.



Frances in Isaiah sta se šest let ljubila. Štiri kot zunajzakonska partnerja, skoraj dve pa kot mož in žena. Dokler jima lani ni odklenkalo, menda zaradi nepremostljivih razlik. Slednje se od dneva razhoda le poglabljajo in poglabljajo, da je med nekdanjima zakoncema zazijal morda nepremostljiv prepad. Zapletlo se je, kakopak, okoli denarja. Isaiah, obubožani glasbenik, je želel več, kot mu je bila Frances, premožna dedinja, pripravljena dati. Zato jima je sodnik že oktobra odredil mediatorja, ki ju vodi skozi ločitveni proces, med tem pa mora Cobainova odtujenemu možu nakazati 12 tisočakov na mesec – ki so sicer obdavčeni –, kolikor naj bi jih potreboval za preživetje. Toda če je bila naloga mediatorja ta, da jima pomaga najti skupni jezik, kako razdeliti bogastvo in se zediniti okoli vprašanja slovite Kurtove kitare, se mu je očitno pošteno zataknilo. Ne le, da se ne moreta sporazumeti, zdaj sta se zapletla v še dodatno sodno bitko. Ob ločitveni še v bitko za kitaro, trenutno v Isaiahovi lasti, četudi bi morala biti – tako vsaj tisti, na strani Cobainove edinke – vendar v rokah Frances.