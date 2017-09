Clooney z milijonom proti ekstremizmu

Oba imata človekoljubno žilico, kar je ne nazadnje botrovalo rojstvu ljubezni med hollywoodskim zvezdnikom in nekdaj zapriseženim samcem Georgeom Clooneyjem in odvetnico za človekove pravice Amal. Njuna skrb za dobrobit sveta in boljši jutri pa se je zdaj še poglobila, saj krojita prihodnost tudi za lastno kri, dvojčka Alexandra in Ello, ki sta jima obogatila življenje pred komaj dvema mesecema. Tako da ne bosta stala križemrok in le gledala nasilja, zaradi katerega človeštvo krvavi. Odločila sta se boriti proti ekstremističnim skupinam, ki sejejo strah in trepet, zato sta boju proti njim darovala zajeten milijon.

Že lani sta ustanovila Clooneyjev sklad za pravico, katerega poslanstvo je zagotavljanje pravice po sodnih dvoranah, učilnicah in skupnostih vsega sveta. Zdaj sta prek svoje dobrodelne organizacije nakazala 850.000 evrov (ali milijon ameriških dolarjev) neprofitni organizaciji Southern Poverty Law Center, ki nadzira sovražno nastrojene in skrajne skupine po Ameriki ter se bori proti njim. »Hotela sva pomagati v borbi za enakost in to tudi finančno podpreti. Sovraštvo in fanatizem nimata dveh plati, nimata dobre strani,« pravi zvezdnik, zakonca pa je k širokemu odpiranju denarnice spodbudilo nedavno neonacistično zborovanje v Charlottesvillu, med katerim je vzniknilo nasilje, da je moral guverner ameriške zvezne države Virginia zaradi krvavih spopadov razglasiti izredne razmere. »Kar se je zgodilo tam in kar se dogaja tudi v drugih skupnostih pri nas – proti temu se moramo skupaj upreti,« se je igralec odločen boriti proti vsakršnemu fanatizmu, ekstremizmu, rasizmu in poveličevanju ter nadvladi bele rase.