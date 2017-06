Clooney po rojstvu otrok na pomirjevalih

Zarečenega kruha se največ poje. Čeprav je George Clooney vseskozi poudarjal, da se v vlogi očeta preprosto ne vidi, in svojega mnenja ni spremenil niti, ko je jeseni 2014 zakorakal pred oltar, je letošnjo zimo zarohnelo, da z Amal pričakujeta naraščaj. In to kar dva otročička. Eno deklico in enega dečka. »Novico o nosečnosti sva sprejela z odprtimi rokami. To bo pustolovščina in pol,« je povedal zvezdnik, ki pa so ga morali v ponedeljek kar malce omamiti, da je prenesel silovitost občutij, ko mu je ljubljena naposled povila dvojčka. Tako se je pošalil vsaj njegov predstavnik, ki je svetu sporočil radostno vest. Da sta George in Amal na ponedeljkovo jutro postala ponosna očka in mamica malega Alexandra in malčice Elle. »Novopečena mamica in dvojčka se počutijo odlično. So zdravi in srečni. Georgeu pa so morali dati pomirjevala, a bo tudi on že v nekaj dneh v redu.«



Kuhal ji je čaj



Že od prejšnjega meseca je pri Clooneyjevih vladalo skoraj obsedno stanje nenehne pripravljenosti in pričakovanja. Čeprav se je hollywoodski žrebec zavedal, da se zanj pravo delo še ni niti začelo. »Amal je neverjetna. Meni ni treba storiti ničesar. Lahko sem ji le v oporo, malce v pomoč in pripravljam čaj,« je dejal tedaj še očka v pričakovanju, ki pa je osvajal veščine, ki mu bodo zdaj prišle še kako prav. »Vem, kako povijati dojenčke. Vem, kaj me čaka.« Pri čemer so morda malce prišepetavali tudi prijatelji, večina že očetje z najstniškimi otroki. Čeprav naj bi jih Clooney, ko je nervozno čakal na veliki dan, ničkolikokrat spravil v smeh, so vendar prepričani, da se bo znašel v svoji novi vlogi. Tudi zaradi Amal. »Čudoviti starši bodo, njuna otroka sta lahko srečna,« meni Matt Damon, ki je še dodal, da je Clooney z libanonsko krasotico zadel terno. »Navdušen sem nad njim. Amal je čudovita, izjemna ženska. Z njo je zadel na lotu, v vseh pogledih.« S čimer se gotovo strinja tudi zvezdnik, ki je, odkar je skočil v zakon, bolj srečen kot kdaj prej. »Ko sva se poročila, sem bil presrečen. In čeprav si nisem mislil, da bova imela otroke, je bila nosečnost verjetno naslednji logični korak.«



Soba za 10 jurjev



Čeprav sta na pot starševstva komaj zakorakala, sta v življenje vnesla spremembe že pred meseci. Skoraj takoj, ko jima je nosečnostni test napovedal starševstvo. »Odločila sva se, da bova bolj odgovorna in se ogibala nevarnostim. Ne bom več odhajal v južni Sudan in Kongo, Amal pa se ne bo vračala v Irak in druge kraje, kjer ni zaželena. Prej se na to nisem oziral, še več, zdelo se mi je razburljivo in vznemirljivo iti tja, kamor si drugi ne upajo.«



Ob prihodu zdravih novorojenčkov, ki sta menda pokukala na svet v petični londonski porodnišnici, v sobi, za katero naj bi zvezdniški par odštel skoraj 10 tisočakov na noč, pa nista navdušena le Amal in George, ampak tudi njuni starši. Naposled babici in dedka. »Presrečen sem zanju, čudovita oče in mama bosta. Porod je potekal brezhibno,« je povedal Amalin oče Ramzi Alamuddin, ki si že ureja pot iz domačega Bejruta v London, da spozna vnuka. Ki pa ju je že pozdravila Baria, ki je bila ob hčerki tudi ob porodu. »Čisto preč sem od sreče. Porod je bil neverjeten, čudovit. Dojenčka sta prelepa,« je dejala in skoraj takoj zavila v trgovine, da vnučkoma kupi prva darila. Menda pajacka za spanje iz organskega bombaža. Enega v sivi barvi z medvedkom, drugega v barvi mentola s sličico zajčka.