Clapton izgublja sluh

Čas vsakomur pokaže zobe, neizbirčno tudi največjim med največjimi. In med zadnje vsekakor spada Eric Clapton, ki so ga nekateri njegovi oboževalci označili za kitarističnega boga, poklonila pa se mu je tudi kritiška srenja, saj ga je kar 18-krat nagradila z grammyjem in trikrat sprejela v slovito dvorano slavnih rock'n'rolla – to je doslej uspelo le njemu. A čeprav je njegova genialnost neizpodbitna, so desetletja v svetu glasbe, združena z vse več rojstnodnevnimi svečkami, saj jih bo marca upihnil že 73, terjala svoje. »Postajam gluh,« je priznal Clapton, ki ga muči tudi tresavica rok. A vendar kitare še ne namerava postaviti v kot.

Edino, kar me skrbi, je, da postajam gluh, trpim pa tudi za tinitusom.



Ni se poslovil pri 70

Doletelo ga je to, kar je že premnoge glasbene velikane. Sting, Neil Young, Jeff Beck, Ozzy Osbourne – vsi ti že plačujejo davek dolgih let v rockerskih vodah s postopnim izgubljanjem sluha. Pete Townshend, glas skupine The Who, naj bi bil – tako so dejali člani benda – že gluh kot kamen. A čeprav takšna usoda še ni doletela Claptona, oba muči neko drugo stanje, povezano s sluhom. Šumenje v ušesih. »Edino, kar me skrbi, je, da postajam gluh, trpim pa tudi za tinitusom,« je priznal glasbenik, ki ga julija čaka koncert v londonskem Hyde Parku. »Upam, da me bodo ljudje prišli gledat in poslušat. Ne le kot zanimivosti, čeprav vem, da je tudi to del zabavljaštva, sploh ker je neverjetno, da sem še tu,« je namignil na preteklost, prepojeno z drogami in alkoholom. A ni le sluh tisti, ki mu je začel pešati, že nekaj časa mu nagajajo tudi roke, »te mi še komaj delajo«, predvsem zaradi okvare živcev.



Še pred nekaj leti je bil prepričan, da se bo, ko jih bo dopolnil sedemdeset, poslovil od glasbenih odrov. »Pri 70 bom nehal. Ne igrati, koncertne turneje pa vsekakor,« je dejal 2013. In čeprav se je zdaj res odločil omejiti število vsakoletnih koncertov, bo glasbo verjetno ustvarjal do smrti. Ali vsaj do tedaj, ko se z njo ne bo pretirano osramotil.