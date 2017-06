Članica kraljevih je manekenka

Lady Amelia Windsor je precej neznačilna predstavnica britanske kraljeve družine, ima svoj račun na družabnem omrežju s približno 3000 sledilci in rednimi objavami, pogodbo z modno agencijo, ki zastopa tudi slovito Kate Moss, ter izbran okus za modo, s čimer postaja resna konkurentka vojvodinji Cambriški, kot ugotavljajo na Otoku.

Ko se je 36. v vrsti za prestol na letošnjem milanskem tednu mode sprehodila po brvi v opravi iz hiše Dolce & Gabbana in navdu- šila, se je zanimanje javnosti zanjo močno povečalo, mediji pa so ji prilepili naziv najlepše članice kraljeve družine. Enaindvajsetletnica, hči Georgea Windsorja oziroma vnukinja kraljičinega bratranca, princa Edwarda, ima podobne konjičke kot večina vrstnic, rada se druži s slavnimi in/ali bogatimi prijatelji, potuje ter nakupuje, še posebno kose s podpisom Chanela, a zaveda se, da življenje nista samo zabava in blišč, in je marljiva študentka na univerzi v Edinburgu.

Diploma iz italijanskega in francoskega jezika jo čaka prihodnje leto. Njena prva ljubezen pa ostaja moda, a ne bo se zadovoljila samo z vlogo manekenke, proces nastajanja oblačila bi rada proučila od začetka do konca in v tej industriji vtisnila pečat. »Z veseljem bi po svojih močeh prispevala h kateremu koli vidiku v ustvarjalnem procesu,« je povedala za Vogue, zdaj pa je znova potrdila, da ima izbran okus za slog, ko se je v črni oblekici nad belo bluzo pojavila na rdeči preprogi pred začetkom prodajne razstave Kraljeve akademije umetnosti. Mimogrede, znamenita poletna razstava v prostorih Royal Academy of Arts na Piccadillyju v središču Londona nepretrgoma poteka že vse od leta 1769 in je pravi zbiratelji in ljubitelji umetnosti nikoli ne zamudijo.