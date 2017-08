Chucka Norrisa v enem dnevu dva infarkta

DVAKRAT SO GA OŽVILJALI

Legendarni Chuck Norris, ki je pred kratkim obiskal tudi Slovenijo, je očitno tudi v resničnem življenju nesmrten. Spletni portal Radar Online namreč poroča, da sta 77-letnega igralca sredi julija v enem dnevu zadeli kar dve srčni kapi. »To bi z lahkoto ubilo marsikaterega moškega njegove starosti,« je povedal za spletni portal neimenovani vir.

Zgodilo se je v Las Vegasu, kjer se je udeležil tekmovanja v borilnih veščinah. Po koncu se je z ženo Geno O'Kelley in ostalimi družinskimi člani odpravil na deveturno potovanje, okoli 1.30 ponoči pa se je družba ustavila v nekem hotelu. Ob 5.30 je potarnal zaradi bolečine v prsih, nato pa se je zgrudil.

Na srečo so mu na pomoč hitro priskočili reševalci, reševalni avtomobil pa naj bi na poti v bolnišnico vozil kar 170 kilometrov na uro. Chuck je med vožnjo nehal dihati, a so ga oživili. Druga srčna kap ga je zadela v bolnišnici, kjer so ga prav tako oživljali.

»Vse se je zgodilo tako hitro, da se je zdelo, da je umrl dvakrat v 47 minutah,« je še povedal vir.

Mi pa lahko rečemo le, da je očitno v šalah o Chucku Norrisu le nekaj resnice ...